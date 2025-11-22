“Donne Dive e Divine”, il progetto in scena al Teatro di Cesenatico

Il progetto

Il progetto porta in scena storie di donne che nella musica nell’arte, nella scienza, nella danza, nella cultura e nel cinema sono state un esempio di forza e di “empowerment” femminile. Donne che sono diventate veri e propri simboli, e che hanno raggiunto traguardi importanti. Lottando contro convenzioni, partner spesso violenti o in aperta opposizione contro il perseguire dei loro obiettivi, situazioni di “povertà” (sia economica che culturale) imposte da una mentalità patriarcale, dalle quali sono uscite a testa alta, con la loro forza e determinazione. Il tutto raccontato attraverso quello che forse è l’unico linguaggio universale: quello della musica e della recitazione.

Tra le protagoniste di questo racconto vi sono le grandi donne della musica italiana e internazionale, come Loredana Bertè, Mia Martini, Gianna Nannini, Tina Turner, Madonna, Mina, Patti Smith, Alanis Morrisette, Debbie Harry e tante altre.

L’appuntamento è per lunedì 24 novembre 2025 ore 20:30, presso il Teatro Comunale di Cesenatico. Evento patrocinato dal Comune di Cesenatico.