Ornella Vanoni a Cesenatico: il fascino di un’epoca

Immagine dell’album “Diverse” – fonte social ufficiali Ornella Vanoni

Un volto e una voce che furono protagonisti anche a Cesenatico. Erano gli anni ’60 e la Nuit era il ritrovo di chi infiammava la musica. Tra loro anche una giovanissima Ornella Vanoni, che come ricorda in un’intervista su queste pagine Adriano Farabegoli, padre putativo della mitica Nuit e storico co-gestore de Il Grottino: “E Ornella Vanoni e Gino Paoli proprio alla Nuit iniziarono ad amoreggiare”.