Ornella Vanoni a Cesenatico: il fascino di un’epoca

Anna Budini22 Novembre 2025
ornella vanoni

Il mondo della musica dice addio a una delle icone della musica italiana. Ornella Vanoni è scomparsa a Milano, aveva 91 anni.

La notizia è stata resa nota dal Corriere della Sera, che riporta come la cantante abbia avuto un malore nella sua abitazione.

ornella vanoni

Immagine dell’album “Diverse” – fonte social ufficiali Ornella Vanoni

Un volto e una voce che furono protagonisti anche a Cesenatico. Erano gli anni ’60 e la Nuit era il ritrovo di chi infiammava la musica. Tra loro anche una giovanissima Ornella Vanoni, che come ricorda in un’intervista su queste pagine Adriano Farabegoli, padre putativo della mitica Nuit e storico co-gestore de Il Grottino: “E Ornella Vanoni e Gino Paoli proprio alla Nuit iniziarono ad amoreggiare”.

Anna Budini

