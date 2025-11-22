Ecco chi fa sì che il presepe della marineria sia IL Presepe della Marineria

I fantastici 4 che preparano l’evento

È vero che in foto paiono i re magi su una zattera, ma il loro lavoro non è spesso noto. Infatti, se a migliaia si radunano per assistere all’accensione del Presepe della Marineria ogni anno è perché c’è un gruppo di professionisti che sa dove mettere mano. Sono Maurizio, Antonio, Mino e Bert che ogni anno portano avanti una tradizione che si prepara ad essere sotto i riflettori. Un lavoro tutt’altro che facile e comodo. Infatti le navi storiche del Museo della Marineria non sono particolarmente comode e posizionare oltre 50 statue è un lavoro certosino che crea grattacapi sulla terra ferma. Figuriamoci sulle barche.