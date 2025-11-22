Primi fiocchi di neve in Romagna. A Cesenatico si va in kite

A Cesenatico tra maltempo e sport

A Cesenatico le porte vicniane sono chiuse. È stato attivato anche lo sbarramento aggiuntivo a difesa della camminata e dei locali. Sono stati aggiunti anche sabbi di sabbia per contenere l’ipotesi di esondazione del mare in quel tratto. Se da un lato c’è chi è in apprensione, dall’altro c’è chi sfrutta il vento per uscire in kite tra le onde. Gli appassionati infatti si sono redati al Windsurf Club a Cesenatico e hanno puntato le onde già da qualche ora dando al panorama un inaspettato e suggestivo protagonista.