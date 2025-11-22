Sport, la Regione continua ad investire

La Regione conferma il proprio impegno a favore dello sport come leva di benessere, inclusione, educazione e coesione sociale: sono state approvate le graduatorie dei due bandi regionali 2025 che mettono a disposizione oltre 1 milione di euro per sostenere manifestazioni ed iniziative su tutto il territorio regionale, per un investimento complessivo di più di 3,6 milioni di euro, e 150mila euro per favorire attività rivolte ai giovani, sviluppate da associazioni e società sportive, enti di promozione, federazioni, enti locali e istituzioni scolastiche.
Il sostegno ad eventi sportivi che animano città e comunità locali su tutto il territorio regionale, oltre a promuovere iniziative e percorsi che aiutino ragazze e ragazzi a restare attivi, hanno come volontà quella di promuovere l’abbandono precoce della pratica sportiva.
Gli eventi sportivi
Per quanto riguarda la graduatoria del bando per gli eventi sportivi realizzati da istituzioni e associazioni sportive private, sono 83 i progetti selezionati. La dotazione iniziale di 1 milione di euro è stata incrementata grazie al recupero di economie pari a 40.356 euro. Sono stati assegnati contributi, fino a 15mila euro per iniziativa, per sostenere attività di running, ciclismo, sport giovanile, eventi inclusivi e paralimpici, festival multisport e giornate di promozione del movimento, in tutto il territorio regionale.
Passando alle iniziative rivolte ai giovani, sono 16 i progetti finanziati. Si tratta di attività promosse da associazioni, società sportive, enti locali e realtà del terzo settore, e comprendono iniziative nei quartieri, nelle scuole, negli spazi pubblici e lungo i percorsi outdoor dell’Appennino, con l’obiettivo di facilitare l’accesso allo sport e ridurre le disuguaglianze.
Il commento di Roberta Frisoni
“Questi due interventi- afferma l’assessore regionale al Turismo e allo Sport, Roberta Frisoni– dimostrano quanto crediamo nello sport come bene comune: da un lato sosteniamo 83 eventi che animano città, paesi e comunità di tutta la regione, dall’altro investiamo in 16 progetti dedicati ai più giovani, perché nessuno resti indietro. Lo sport è salute, relazione, crescita e spesso rappresenta un punto di riferimento nei momenti più delicati della vita. Vogliamo che bambine, bambini, ragazze e ragazzi trovino nello sport un luogo sicuro in cui crescere, e che associazioni, enti locali e società sportive possano continuare a svolgere il loro ruolo educativo e sociale. È così che si costruisce ogni giorno la nostra Sport Valley: inclusiva, attiva e capace di generare futuro”.