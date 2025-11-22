Sport, la Regione continua ad investire

Gli eventi sportivi

Per quanto riguarda la graduatoria del bando per gli eventi sportivi realizzati da istituzioni e associazioni sportive private, sono 83 i progetti selezionati. La dotazione iniziale di 1 milione di euro è stata incrementata grazie al recupero di economie pari a 40.356 euro. Sono stati assegnati contributi, fino a 15mila euro per iniziativa, per sostenere attività di running, ciclismo, sport giovanile, eventi inclusivi e paralimpici, festival multisport e giornate di promozione del movimento, in tutto il territorio regionale.

Passando alle iniziative rivolte ai giovani, sono 16 i progetti finanziati. Si tratta di attività promosse da associazioni, società sportive, enti locali e realtà del terzo settore, e comprendono iniziative nei quartieri, nelle scuole, negli spazi pubblici e lungo i percorsi outdoor dell’Appennino, con l’obiettivo di facilitare l’accesso allo sport e ridurre le disuguaglianze.