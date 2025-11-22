 Skip to main content
Notizie

Sport, la Regione continua ad investire

Giulia Zannetti22 Novembre 2025
sport

La Regione conferma il proprio impegno a favore dello sport come leva di benessereinclusioneeducazione e coesione sociale: sono state approvate le graduatorie dei due bandi regionali 2025 che mettono a disposizione oltre 1 milione di euro per sostenere manifestazioni ed iniziative su tutto il territorio regionale,  per un investimento complessivo di più di 3,6 milioni di euro, e 150mila euro per favorire attività rivolte ai giovani, sviluppate da associazioni e società sportive, enti di promozione, federazioni, enti locali e istituzioni scolastiche.

Il sostegno ad eventi sportivi che animano città e comunità locali su tutto il territorio regionale, oltre a promuovere iniziative e percorsi che aiutino ragazze e ragazzi a restare attivi, hanno come volontà quella di promuovere l’abbandono precoce della pratica sportiva.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Gli eventi sportivi

Per quanto riguarda la graduatoria del bando per gli eventi sportivi realizzati da istituzioni e associazioni sportive private, sono 83 i progetti selezionati. La dotazione iniziale di 1 milione di euro è stata incrementata grazie al recupero di economie pari a 40.356 euro. Sono stati assegnati contributi, fino a 15mila euro per iniziativa, per sostenere attività di running, ciclismo, sport giovanile, eventi inclusivi e paralimpici, festival multisport e giornate di promozione del movimento, in tutto il territorio regionale.

Passando alle iniziative rivolte ai giovani, sono 16 i progetti finanziati.  Si tratta di attività promosse da associazioni, società sportive, enti locali e realtà del terzo settore, e comprendono iniziative nei quartieri, nelle scuole, negli spazi pubblici e lungo i percorsi outdoor dell’Appennino, con l’obiettivo di facilitare l’accesso allo sport e ridurre le disuguaglianze.

sport

Il commento di Roberta Frisoni

“Questi due interventi- afferma l’assessore regionale al Turismo e allo Sport, Roberta Frisoni– dimostrano quanto crediamo nello sport come bene comune: da un lato sosteniamo 83 eventi che animano città, paesi e comunità di tutta la regione, dall’altro investiamo in 16 progetti dedicati ai più giovani, perché nessuno resti indietro. Lo sport è salute, relazione, crescita e spesso rappresenta un punto di riferimento nei momenti più delicati della vita. Vogliamo che bambine, bambini, ragazze e ragazzi trovino nello sport un luogo sicuro in cui crescere, e che associazioni, enti locali e società sportive possano continuare a svolgere il loro ruolo educativo e sociale. È così che si costruisce ogni giorno la nostra Sport Valley: inclusiva, attiva e capace di generare futuro”.

Tags:

Leave a Reply

Share