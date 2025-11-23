Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative di Ausl

Eventi a Cesena:

– Sabato 22 novembre, dalle ore 9 alle 13:45, si svolgerà il convegno ‘Per un altro domani’ che si terrà nella sala convegni ‘E. Suzzi’ dell’Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena;



– Domenica 23 novembre alle ore 9:30 si terrà la WIRun Cesena 2025 – Per dire no alla violenza sulle donne, una camminata e corsa benefica di 8,5 o 11 chilometri, con partenza dal Club Ippodromo di Cesena. All’evento il cui ricavato sarà devoluto ai Centri Antiviolenza di Cesena e Cesenatico, parteciperanno anche diversi operatori dell’AUSL della Romagna e dell’Ospedale Bufalini;

– Il 24 novembre, dalle 17 alle 18.30 si terrà il webinar ‘Educare, accogliere e proteggere. La rete per il contrasto alla violenza di genere nel territorio di Forlì-Cesena’, rivolto alle scuole e tenuto da professioniste dell’ Ausl Romagna. All’evento promosso nell’ambito dei tavoli interistituzionali per il contrasto alla violenza di genere di Forlì e Cesena è possibile iscriversi al link;

– Il Centro Donna sarà presente con un banchetto informativo il 24 novembre dalle 9.30 alle 12, alla Casa della Comunità di Bagno di Romagna e il 25 novembre dalle 9 alle 12 presso la sede dei servizi sanitari di Corso Cavour 180. Alla Casa della Comunità di Savignano sul Rubicone il 25 novembre dalle 9 alle 12.30 sarà invece allestito un banchetto Informativo dello Sportello Antiviolenza Alba;

– Dal 1 al 5 dicembre farà tappa nell’atrio e in alcuni spazi comuni dell’Ospedale Bufalini di Cesena la mostra ‘Com’eri vestita?’ a cura del Centro Donna Antiviolenza di Cesena;

– Banchetti a cura dell’Associazione Artincounselling per la sensibilizzazione e raccolta fondi (attraverso l’adozione delle bambole) saranno presenti nei seguenti luoghi e orari: Casa Comunità Rubicone, 25/11/2025, 9:00-12:30 corso Perticari, Savignano sul Rubicone; Casa Comunità Rigossa -Gambettola, 21/11/2025, 8.30-12.30, Via Viole, Gambettola ; Casa Comunità della Costa – Cesenatico, 28/11/2025, 8:30-12:30, via Abba, 102 – Cesenatico (FC) ; Casa di Comunità Mercato Saraceno, 28/11/2025, 9:30-12:00, via Decio Raggi, 16 – Mercato Saraceno; Ospedale Bufalini di Cesena, 25/11/2025, 9:30-12:00 Viale Giovanni Ghirotti, 286 – Cesena.