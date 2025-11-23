Ama, prega, Xanax. Quando la quotidianità si fa spettacolo

Un saluto a Ornella Vanoni. “È lì, sopra il loggione”

Il teatro era gremito e Ama, prega, Xanax è stato davvero apprezzato come si apprezza qualcosa che arriva in maniera inaspettata e ci regala qualcosa di bello. Prova ne è il fatto che alla fine del bis, dal loggione è spuntata una voce: “Fateci ancora Centro geriatrico permanente”, un brano riscritto in chiave ironica sul pentagramma di una delle pietre miliari di Franco Battiato. Dopo le risate sono iniziate le note e il coro. Spontaneità pura, il massimo al minimo.

Non è mancato un omaggio-saluto a Ornella Vanoni che proprio ieri, sabato ha lasciato la vita terrena. “E da lassù, sopra il loggione, probabilmente ci sta guardando” ha detto Enrica Tesio con il suo sorriso e la sua verve ironica naturale che già rimpiangiamo. Consigliatissimo.