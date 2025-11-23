VIDEO Spettacolare soccorso: cavallo intrappolato nel fango salvato dall’elicottero

Roncofreddo: Cavallo Bloccato nel Fango, Soccorso Spettacolare con Elicottero dei Vigili del Fuoco
Un’operazione di soccorso eccezionale ha avuto luogo questa mattina, domenica, a Roncofreddo (Forlì-Cesena), dove un cavallo è rimasto bloccato nel fango in una zona impervia. L’intervento, scattato alle ore 07:00, ha visto l’impiego coordinato delle squadre dei Vigili del Fuoco e di un elicottero per far sì che l’animale fosse recuperato.
Dettagli dell’Intervento di Soccorso
Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena e di Savignano sul Rubicone si sono mobilitate immediatamente per raggiungere il punto in cui il cavallo era intrappolato.
Collaborazione veterinaria: l’intervento è stato supportato da un veterinario specializzato. Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni, l’animale è stato prima sedato per mantenerlo calmo e per consentirne la movimentazione, dopodiché è stato sottoposto a una verifica immediata del suo stato di salute.
Preparazione del terreno: Le squadre di terra hanno lavorato per creare un varco e le necessarie condizioni di sicurezza che permettessero l’avvicinamento e l’azione dell’elicottero.
Recupero aereo: il Reparto Volo di Bologna è intervenuto con l’elicottero per il recupero del cavallo. L’animale è stato agganciato e sollevato in sicurezza, venendo poi trasportato fuori dalla zona fangosa in condizioni controllate.
L’operazione si è conclusa con successo, dimostrando l’efficacia della sinergia tra le squadre di terra e il supporto aereo in situazioni di emergenza complesse che coinvolgono animali di grossa taglia.