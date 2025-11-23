VIDEO Spettacolare soccorso: cavallo intrappolato nel fango salvato dall’elicottero

Dettagli dell’Intervento di Soccorso

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena e di Savignano sul Rubicone si sono mobilitate immediatamente per raggiungere il punto in cui il cavallo era intrappolato.

Collaborazione veterinaria: l’intervento è stato supportato da un veterinario specializzato. Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni, l’animale è stato prima sedato per mantenerlo calmo e per consentirne la movimentazione, dopodiché è stato sottoposto a una verifica immediata del suo stato di salute.

Preparazione del terreno: Le squadre di terra hanno lavorato per creare un varco e le necessarie condizioni di sicurezza che permettessero l’avvicinamento e l’azione dell’elicottero.

Recupero aereo: il Reparto Volo di Bologna è intervenuto con l’elicottero per il recupero del cavallo. L’animale è stato agganciato e sollevato in sicurezza, venendo poi trasportato fuori dalla zona fangosa in condizioni controllate.