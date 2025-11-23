Migranti, da Ravenna la nuova Carta per soccorsi e accoglienza

A Ravenna nasce la Carta di Ravenna, un documento strategico attraverso il quale enti locali e ONG impegnate nel soccorso in mare chiedono alle istituzioni italiane ed europee un maggiore coordinamento nella gestione dei flussi migratori, nel salvataggio dei migranti in mare e nell’organizzazione dell’accoglienza sul territorio.

Il Comune di Ravenna – con Palazzo Merlato capofila – porta avanti l’iniziativa avviata a maggio con la prima Conferenza nazionale su soccorso in mare e accoglienza migranti, svoltasi proprio in città. All’evento hanno partecipato rappresentanti di Comuni e Regioni, parlamentari italiani ed europei, funzionari ONU e diverse organizzazioni non governative come Emergency, MSF Geo Barents, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ, Sea Watch, Solidaire, SOS Mediterranée.