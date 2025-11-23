Primo Circolo Didattico Cesenatico, un nuovo riconoscimento

“Fellini e il circo della finzione”:

L’ iniziativa, presentata e coordinata dall’Associazione Culturale Caracò, capofila del progetto, rientra tra i programmi promossi dal Ministero della Cultura per diffondere nel mondo scolastico una conoscenza critica e consapevole dei linguaggi audiovisivi e cinematografici.

Obiettivo del bando è stimolare nelle nuove generazioni un uso attivo e responsabile dei media, favorendo la comprensione del cinema come linguaggio espressivo, culturale e sociale. Le attività previste dal progetto potranno assumere forme didattiche frontali, laboratoriali, integrate da nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, oltre a prevedere la partecipazione a festival, concorsi e altre manifestazioni culturali, privilegiando metodologie sperimentali e innovative di apprendimento.