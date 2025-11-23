Si accende il Natale in Romagna: ecco gli eventi

Rimini e dintorni…

-Rimini indossa l’abito più luminoso dell’anno con tantissimi appuntamenti dal 22 novembre al 6 gennaio. L’intera città diventa un palcoscenico di festa: il centro storico si riempie di stand, scenografie, installazioni luminose, mentre il mare si trasforma in una promenade natalizia che accompagna chi passeggia tra viali addobbati e profumi d’inverno. L’ampio calendario dedicato ai mercatini inizia in dicembre e prosegue senza interruzioni fino all’Epifania. La Fiera delle Domeniche di Dicembre anima Corso d’Augusto, via Dante, via IV Novembre e via Castelfidardo con banchi di artigianato ricercato e oggetti introvabili. La Fiera degli Alberi al Ponte di Tiberio offre abeti naturali e piante ornamentali, creando un corridoio verde che profuma di resina e ricordi. Piazza Tre Martiri torna a essere il cuore del grande Mercato di Natale, dove luci, decorazioni, presepi, dolciumi e idee regalo creano una scenografia calda e accogliente.

–Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Riccione trasforma Viale Ceccarini e Viale Dante in un elegante Christmas Village. Casette di legno curate nel design, specialità gastronomiche regionali, artigiani selezionati, installazioni luminose e una lunga scenografia natalizia accompagnano il passeggio tra shopping, musica e giochi di luce. Sulla spiaggia e in piazzale Roma non mancano spazi dedicati ai bambini, laboratori e momenti di spettacolo oltre alla pista per il pattinaggio sul ghiaccio.

-A Misano Adriatico, dal 6 dicembre al 6 gennaio, le festività si accendono attorno alla grande pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza della Repubblica. Lì si forma un piccolo villaggio invernale dove le casette in legno ospitano artigiani, hobbisti e gastronomie tipiche. Le luci natalizie avvolgono le strade come un sipario dorato, mentre bambini e ragazzi scorrono sul ghiaccio circondati da musica, risate e atmosfera di festa.

-A Santarcangelo di Romagna il Natale comincia il 29 novembre con l’accensione di un grande albero che domina il centro e con luminarie curate nei minimi dettagli. Il paese si trasforma in un intreccio di luci calde che brillano tra archi, logge, botteghe storiche e scalinate antiche. Mercatini artigianali, presepi sparsi nelle corti e la Casa di Babbo Natale, con attività dedicate ai più piccoli, compongono un’esperienza immersiva che mescola tradizione, arte e creatività.

–Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio, Verucchio si veste di festa per un Natale diffuso tra il Borgo Antico e Villa Verucchio, con un ricco calendario di eventi, concerti, spettacoli, solidarietà e tradizioni che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il periodo.

–Il 20 dicembre, Palazzo Cappelli a Secchiano di Novafeltria si trasforma nuovamente nel Magico Palazzo del Natale. Dalle 15.30, spettacoli per bambini, cioccolata calda, vin brulè e il mercatino allestito nei pressi del palazzo creano un’atmosfera autentica e suggestiva. Qui è possibile incontrare il “vero” Babbo Natale, consegnare la letterina e vivere un pomeriggio dedicato interamente ai più piccoli, tra sogni, luci e tradizione.

–Il 30 novembre, Bellaria Igea Marina inaugura il suo periodo natalizio con l’accensione delle luminarie e la parata musicale dei Babbi Natale dell’Accademia InArte. Il Viale Guidi diventa una lunga passerella luminosa dove si alternano spettacoli, attrazioni e installazioni. Il Christmas Space in piazza Matteotti è un punto di ritrovo dove associazioni, gruppi musicali e realtà locali si alternano in eventi che accompagnano tutta la stagione.

–A Cattolica le festività prendono la forma dal 29 novembre di un incantevole Bosco di Luce, con viali addobbati come sentieri di montagna, abeti illuminati, installazioni poetiche e punti scenografici come la Serra dei Sogni o lo Chalet Taste. La pista On Ice e un ricco programma musicale accompagnano i visitatori in un percorso tra magia, gusto e bellezza.

–Dal 30 novembre al 14 dicembre, Sant’Agata Feltria si trasforma ancora una volta nel “Paese del Natale”. Le vie medievali del borgo diventano un teatro diffuso fatto di botteghe, presepi artigianali, zampognari e spettacoli itineranti. L’intero paese vive il Natale in un modo unico, raffinato e profondamente legato alla tradizione.

–A Pennabilli, nelle giornate del 7, 8, 14 e 21 dicembre, il tema “Ora et labora” guida i mercatini dedicati ai sapori e ai saperi dei conventi del Montefeltro. Prodotti monastici, artigianato autentico, musica tradizionale e prodotti della terra a km zero trasformano il borgo in una piccola capitale del Natale autentico.

–Il 30 novembre Coriano inaugura le feste con il Mercatino delle Strenne che anima via Garibaldi e piazza Don Minzoni con artigianato, usato creativo, hobbisti, profumi d’inverno e tante famiglie in cerca del regalo giusto. Nel pomeriggio, vin brulè e spettacoli teatrali anticipano l’accensione del grande albero in piazza.