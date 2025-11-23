Si accende il Natale in Romagna: ecco gli eventi

Quando l’inverno torna a posarsi dolcemente sui borghi romagnoli e le prime luminarie iniziano a brillare come stelle in anticipo nelle vie dei centri storici, un profumo familiare di vin brulè, caldarroste e biscotti speziati comincia ad annunciare quello che, da generazioni, è uno dei momenti più attesi dell’anno. Nelle piazze si allestiscono le prime casette di legno, nei portici compaiono addobbi scintillanti e i mercatini risvegliano l’atmosfera di un Natale fatto di tradizione, artigianato e incontri. È proprio da questa immagine che prende vita il programma di “È qui la festa! – I Capodanni di Romagna”, il grande cartellone coordinato di Visit Romagna che unisce, sotto un’unica identità, decine di eventi natalizi organizzati dai Comuni della costa e dell’entroterra. I mercatini e i villaggi di Natale sono il cuore pulsante di questa edizione, un fil rouge che accompagna cittadini e turisti in un viaggio attraverso luci, sapori e meraviglie. Già dalla fine di novembre, nella maggior parte dei Comuni romagnoli le luminarie si accendono come un grande coro luminoso capace di sancire ufficialmente l’apertura delle festività. È un momento simbolico e collettivo, che ogni anno richiama famiglie, bambini e visitatori, dando il via a settimane di tradizioni, musica e atmosfere senza tempo.
Rimini e dintorni…
-Rimini indossa l’abito più luminoso dell’anno con tantissimi appuntamenti dal 22 novembre al 6 gennaio. L’intera città diventa un palcoscenico di festa: il centro storico si riempie di stand, scenografie, installazioni luminose, mentre il mare si trasforma in una promenade natalizia che accompagna chi passeggia tra viali addobbati e profumi d’inverno. L’ampio calendario dedicato ai mercatini inizia in dicembre e prosegue senza interruzioni fino all’Epifania. La Fiera delle Domeniche di Dicembre anima Corso d’Augusto, via Dante, via IV Novembre e via Castelfidardo con banchi di artigianato ricercato e oggetti introvabili. La Fiera degli Alberi al Ponte di Tiberio offre abeti naturali e piante ornamentali, creando un corridoio verde che profuma di resina e ricordi. Piazza Tre Martiri torna a essere il cuore del grande Mercato di Natale, dove luci, decorazioni, presepi, dolciumi e idee regalo creano una scenografia calda e accogliente.
–Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Riccione trasforma Viale Ceccarini e Viale Dante in un elegante Christmas Village. Casette di legno curate nel design, specialità gastronomiche regionali, artigiani selezionati, installazioni luminose e una lunga scenografia natalizia accompagnano il passeggio tra shopping, musica e giochi di luce. Sulla spiaggia e in piazzale Roma non mancano spazi dedicati ai bambini, laboratori e momenti di spettacolo oltre alla pista per il pattinaggio sul ghiaccio.
-A Misano Adriatico, dal 6 dicembre al 6 gennaio, le festività si accendono attorno alla grande pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza della Repubblica. Lì si forma un piccolo villaggio invernale dove le casette in legno ospitano artigiani, hobbisti e gastronomie tipiche. Le luci natalizie avvolgono le strade come un sipario dorato, mentre bambini e ragazzi scorrono sul ghiaccio circondati da musica, risate e atmosfera di festa.
-A Santarcangelo di Romagna il Natale comincia il 29 novembre con l’accensione di un grande albero che domina il centro e con luminarie curate nei minimi dettagli. Il paese si trasforma in un intreccio di luci calde che brillano tra archi, logge, botteghe storiche e scalinate antiche. Mercatini artigianali, presepi sparsi nelle corti e la Casa di Babbo Natale, con attività dedicate ai più piccoli, compongono un’esperienza immersiva che mescola tradizione, arte e creatività.
–Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio, Verucchio si veste di festa per un Natale diffuso tra il Borgo Antico e Villa Verucchio, con un ricco calendario di eventi, concerti, spettacoli, solidarietà e tradizioni che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il periodo.
–Il 20 dicembre, Palazzo Cappelli a Secchiano di Novafeltria si trasforma nuovamente nel Magico Palazzo del Natale. Dalle 15.30, spettacoli per bambini, cioccolata calda, vin brulè e il mercatino allestito nei pressi del palazzo creano un’atmosfera autentica e suggestiva. Qui è possibile incontrare il “vero” Babbo Natale, consegnare la letterina e vivere un pomeriggio dedicato interamente ai più piccoli, tra sogni, luci e tradizione.
–Il 30 novembre, Bellaria Igea Marina inaugura il suo periodo natalizio con l’accensione delle luminarie e la parata musicale dei Babbi Natale dell’Accademia InArte. Il Viale Guidi diventa una lunga passerella luminosa dove si alternano spettacoli, attrazioni e installazioni. Il Christmas Space in piazza Matteotti è un punto di ritrovo dove associazioni, gruppi musicali e realtà locali si alternano in eventi che accompagnano tutta la stagione.
–A Cattolica le festività prendono la forma dal 29 novembre di un incantevole Bosco di Luce, con viali addobbati come sentieri di montagna, abeti illuminati, installazioni poetiche e punti scenografici come la Serra dei Sogni o lo Chalet Taste. La pista On Ice e un ricco programma musicale accompagnano i visitatori in un percorso tra magia, gusto e bellezza.
–Dal 30 novembre al 14 dicembre, Sant’Agata Feltria si trasforma ancora una volta nel “Paese del Natale”. Le vie medievali del borgo diventano un teatro diffuso fatto di botteghe, presepi artigianali, zampognari e spettacoli itineranti. L’intero paese vive il Natale in un modo unico, raffinato e profondamente legato alla tradizione.
–A Pennabilli, nelle giornate del 7, 8, 14 e 21 dicembre, il tema “Ora et labora” guida i mercatini dedicati ai sapori e ai saperi dei conventi del Montefeltro. Prodotti monastici, artigianato autentico, musica tradizionale e prodotti della terra a km zero trasformano il borgo in una piccola capitale del Natale autentico.
–Il 30 novembre Coriano inaugura le feste con il Mercatino delle Strenne che anima via Garibaldi e piazza Don Minzoni con artigianato, usato creativo, hobbisti, profumi d’inverno e tante famiglie in cerca del regalo giusto. Nel pomeriggio, vin brulè e spettacoli teatrali anticipano l’accensione del grande albero in piazza.
Forlì-Cesena e dintorni…
-A Gatteo l’appuntamento è dal 7 dicembre al 18 gennaio. L’accensione dell’albero segna l’inizio del programma. Da quel momento, il calendario “made in Gatteo” accompagna residenti e visitatori con spettacoli dedicati sia agli adulti sia ai bambini, letture e laboratori creativi in biblioteca, appuntamenti musicali e rappresentazioni teatrali che trasformano il paese in un piccolo palcoscenico culturale.
-A Sarsina il Natale assume un carattere raccolto e quasi contemplativo. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, la cittadina legata alla figura di Plauto e alla sua storia millenaria propone mostre, concerti e passeggiate che mescolano arte, paesaggio e spiritualità.
-Cesena, invece, vive il Natale come un grande abbraccio collettivo. Dal 29 novembre al 6 gennaio la città si trasforma in un mosaico di luci, mercatini, spettacoli e appuntamenti pensati per tutte le età. A completare il quadro ci sono il Villaggio di Natale e l’albero in piazza Almerici, la Casa di Babbo Natale in piazza Fabbri e la mostra mercato di via Zefferino Re, dove gli artigiani lavorano dal vivo e raccontano al pubblico gesta, tecniche e storie dei propri mestieri. In piazza del Popolo, nelle domeniche che precedono il Natale, la Fiera di Natale riempie la giornata con banchi, profumi, colori e dialoghi, regalando alla città quell’atmosfera di mercato antico che è parte integrante del suo dna.
-Bagno di Romagna dal 7 dicembre si veste a festa con luminarie eleganti e iniziative pensate per sfruttare la bellezza dei luoghi in inverno. Dal 24 dicembre entra in funzione il Trenino di Natale che collega Bagno di Romagna a San Piero in Bagno, permettendo a grandi e piccoli di vivere un viaggio lento tra luci, piazze e paesaggi. Il Sentiero degli Gnomi, già noto ai visitatori in altre stagioni, si riempie di storie magiche rilette in chiave natalizia, mentre nel piccolo borgo di Poggio alla Lastra un presepe a grandezza naturale, illuminato da luci discrete e scenografiche, diventa il fulcro di spettacoli, mercatini e trekking guidati che accompagnano i visitatori alla scoperta del territorio.
-Sul mare, Cesenatico offre uno dei quadri natalizi più suggestivi di tutta la Romagna. Dal 29 novembre all’1 gennaio, la cittadina si presenta come un grande villaggio di luce che abbraccia strade, piazze e il Porto Canale Leonardesco. Lungo viale Anita Garibaldi si snodano bancarelle di prodotti tipici, dolci, artigianato, vin brulè e idee regalo. Le vie Baldini e Quadrelli ospitano il Mercatino dei Creativi, dove artisti e artigiani presentano pezzi unici fatti a mano. Accanto a questi, il Mercatino dell’Avvento sul Porto Canale e il Mercatino della Solidarietà accanto alla chiesa di San Giacomo completano un’offerta che unisce commercio, artigianato, volontariato e spirito comunitario, facendo di Cesenatico una delle capitali del Natale romagnolo.
-San Mauro Pascoli, il 28 novembre, dà il proprio via ufficiale alle festività con l’accensione delle luminarie e con un programma che vuole raccontare il Natale come momento di storia, cultura e tradizione. L’intero paese si prepara così ad accogliere gli appuntamenti delle settimane successive. Da non perdere il San Mauro Mare Xmas Village, un vero e proprio palcoscenico natalizio affacciato sul mare, con la slitta di Babbo Natale, mercatini, attività per bambini e un clima di festa.
-Bertinoro, il Balcone di Romagna, accoglie i visitatori con i suoi mercatini natalizi in Piazza della Libertà nei giorni del 23 e 30 novembre e del 7, 8 e 21 dicembre. Il colle si riempie di bancarelle di artigianato handmade, accessori in lana, oggetti per la casa, prodotti per il benessere e decorazioni per l’albero e per la tavola, mentre il panorama sulla pianura regala scorci indimenticabili. A rendere ancora più golosa l’esperienza ci sono le specialità enogastronomiche del territorio, protagoniste anche del mercatino agricolo organizzato a Fratta Terme il 13 e 14 dicembre, dove le eccellenze locali trovano un palcoscenico naturale tra terme, colline e piazze raccolte.
-A completare il quadro del Natale nel territorio di Forlì-Cesena c’è Forlimpopoli, che nel cortile della Rocca e negli spazi del Museo Archeologico propone, il 20 dicembre, un laboratorio dedicato agli addobbi ricamati. Qui il Natale passa attraverso le mani: bambini e genitori lavorano insieme per creare decorazioni da appendere all’albero di casa, seguendo esempi, suggerimenti e ispirazioni fornite dagli operatori, in un clima di calma, creatività e condivisione.
Ravenna e dintorni…
-A Ravenna il Natale si presenta con un calendario fitto di iniziative che coinvolgono il centro storico e le principali piazze cittadine. Le vie illuminate ospitano i tradizionali mercatini natalizi, dove è possibile trovare prodotti artigianali, oggetti regalo e specialità gastronomiche di stagione, mentre Piazza del Popolo diventa un vero e proprio villaggio di Natale allestito attorno al grande abete illuminato donato, come da consolidata tradizione, dalla città trentina di Andalo. Da metà novembre in Piazza Kennedy è installata una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, punto di riferimento per bambini e ragazzi, ma anche per gli adulti che desiderano vivere un momento di svago nel cuore della città. In Piazza San Francesco torna il Villaggio del Natale con attività pensate per tutto il periodo delle feste.
-A Faenza il Natale si accende ufficialmente il 29 novembre. In quella data le prime luminarie e il grande albero di Natale collocato in piazza della Libertà illuminano il centro storico, trasformando strade e piazze in uno scenario ricco di luci e decorazioni. L’8 dicembre Faenza ospita poi uno degli appuntamenti più attesi, la Sagra del Torrone in occasione della Festa dell’Immacolata. In quella giornata piazza della Libertà e piazza del Popolo si trasformano in un grande mercato a cielo aperto, dove il protagonista è il torrone artigianale, proposto in numerose varianti e affiancato da altri prodotti dolciari e tipici del territorio.
-A Brisighella l’8 dicembre coincide con l’accensione delle luminarie natalizie che coinvolgono l’intero borgo. La storica Via degli Asini e i vicoli del centro si illuminano con scie di luce e motivi ispirati alla neve, mentre in piazza Carducci viene acceso il grande albero di Natale. L’atmosfera che si crea è quella di un piccolo borgo medievale che valorizza il proprio impianto urbano con un’illuminazione sobria ma molto caratteristica, ideale per chi desidera passeggiare tra le vie, visitare le botteghe storiche e vivere un contesto natalizio tradizionale e raccolto. Le luminarie restano accese fino al 6 gennaio accompagnando l’intero periodo delle festività.
–Il Natale di Cervia ruota attorno al Villaggio di Natale allestito in Piazza Garibaldi e nelle aree vicine, all’interno del programma “Cervia per un Natale vista mare”. Dal 29 novembre al 6 gennaio il centro della città ospita “Cervia Christmas Family”, un mese ricco di appuntamenti pensati per famiglie, turisti e residenti. Il villaggio è caratterizzato dalle casette in legno che propongono prodotti locali, piatti tipici e artigianato artistico, con una particolare attenzione alla qualità delle proposte. Nei fine settimana il programma si arricchisce di spettacoli, laboratori di artigianato, animazioni e attrazioni per bambini e adulti.
-A Riolo Terme il Natale viene inaugurato domenica 30 novembre con l’accensione delle luminarie. Il borgo, noto per le sue terme e per la Rocca Sforzesca, viene valorizzato da un’illuminazione che interessa il centro storico e l’area attorno alla rocca, con installazioni che comprendono un grande albero luminoso sormontato da una stella e giochi di luce che rendono l’ambiente particolarmente adatto a fotografie e contenuti social. Nel pomeriggio un programma di animazione con musica dal vivo, affidato ai Basterdjazz in esibizione itinerante, coinvolge le vie del centro.
Ferrara e dintorni…
A Ferrara, il Natale si riconferma come uno dei momenti più caratteristici dell’anno, grazie a un programma che trasforma il cuore della città in un grande percorso dedicato allo shopping natalizio, alla scoperta delle eccellenze artigiane e al clima delle feste. Dal 22 novembre al 6 gennaio, Piazza Trento e Trieste diventa la sede principale dei mercatini, ospitando senza soluzione di continuità il Christmas Village e la Festa del Regalo, due realtà che ogni anno richiamano un pubblico numeroso proveniente da tutta la regione. Sul lato di fronte a Palazzo San Crispino trova spazio il villaggio degli artigiani. Qui 13 casette ospitano una selezione accurata di maestri artigiani, con dodici espositori fissi e una casetta rotante che accoglie tre artigiani ogni settimana, arrivando così a coinvolgere complessivamente quindici realtà diverse. Piazza Trento e Trieste ospita la storica Festa del Regalo, appuntamento atteso da chi desidera trovare decorazioni, oggetti natalizi e prodotti stagionali. Ventiquattro casette compongono questo percorso dedicato alle idee regalo e ai classici articoli per l’albero di Natale, per il presepe e per la casa.
-Uno sguardo merita anche Comacchio, che a pochi chilometri di distanza propone per le festività un ricco programma di iniziative a tema natalizio tra canali, ponti e piazze. Il centro storico lagunare si illumina con tantissimi eventi e attività immergendosi nello spirito del Natale.
Tutti gli eventi, le esperienze e le proposte del periodo natalizio e di fine anno saranno raccolti sul portale dedicato www.capodannoromagna.it