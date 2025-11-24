Blitz antidroga: sequestro di cocaina e fumo in appartamento ‘fantasma’

Irruzione e sequestro in un appartamento a Cesenatico: scoperta centrale di spaccio in via Euclide
La Polizia Locale interviene dopo “strane frequentazioni” fuori stagione
Gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico hanno condotto un’operazione antidroga in un appartamento di via Euclide a Valverde di Cesenatico trasformando un sospetto in un sequestro di droga e due denunce. L’intervento è avvenuto venerdì scorso.
L’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata dalle strane frequentazioni che si verificavano oltre l’uscio, un dettaglio particolarmente anomalo data la bassa affluenza di residenti e turisti in questo periodo. La zona, infatti, è prevalentemente caratterizzata da appartamenti estivi che in questa fase dell’anno sono generalmente vuoti.
Droga sequestrata e identificazione degli occupanti
All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse sostanze stupefacenti come cocaina, pillole e “fumo”. Insomma, si quasi tutto un po’.
Le prove raccolte suggeriscono che l’appartamento fosse utilizzato come una piccola centrale di spaccio al chiuso, un ambiente considerato più “sicuro” per condurre affari illegali.
Al momento dell’irruzione, nell’appartamento erano presenti due persone. Si tratta di un cittadino di origine tunisina, risultato poi irregolare sul suolo italiano e di un cittadino italo-ungherese. Il cittadino tunisino ha tentato una fuga rocambolesca cercando di lasciare l’abitazione dal balcone, ma il tentativo è fallito.
Conclusione dell’operazione
Al termine dell’operazione, i due individui sono stati denunciati alle autorità competenti per i reati connessi al possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.