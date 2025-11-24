Blitz antidroga: sequestro di cocaina e fumo in appartamento ‘fantasma’

Irruzione e sequestro in un appartamento a Cesenatico: scoperta centrale di spaccio in via Euclide

La Polizia Locale interviene dopo “strane frequentazioni” fuori stagione

Gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico hanno condotto un’operazione antidroga in un appartamento di via Euclide a Valverde di Cesenatico trasformando un sospetto in un sequestro di droga e due denunce. L’intervento è avvenuto venerdì scorso.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata dalle strane frequentazioni che si verificavano oltre l’uscio, un dettaglio particolarmente anomalo data la bassa affluenza di residenti e turisti in questo periodo. La zona, infatti, è prevalentemente caratterizzata da appartamenti estivi che in questa fase dell’anno sono generalmente vuoti.