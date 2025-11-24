Protesta all’Nrg. “In fila ore con la pioggia”. La discoteca: “Priorità sicurezza”

In fila ore con la pioggia. Nrg replica: “Controlli di sicurezza. I genitori dovrebbero essere contenti”

Abbiamo ricevuto la segnalazione di un genitore particolarmente contrariato dopo l’esperienza che hanno provato la figlia e le amiche sabato sera in occasione di un evento che si è tenuto all’Nrg, storica discoteca di Cesenatico. Di seguito trovate l’intervento del genitore e, per completezza, la replica del titolare che spiega il motivo dell’accaduto senza negarlo.

Troppo tempo in fila sotto l’acqua

“Sabato scorso – si legge – mia figlia e le sue amiche sono arrivate all’Nrg alle 23 e le hanno fatte entrare alle 00:40! Stava piovendo e hanno lasciato centinaia di ragazze e ragazzi sotto la pioggia senza un motivo. La fila era ferma, tutti si lamentavano e il servizio si sicurezza diceva loro di stare zitti e aspettare”.

“Tutto questo – secondo la tesi del genitore – solo perché alla discoteca faceva piacere avere la fila fuori dal locale. Non c’era un motivo valido, i biglietti erano stati acquistati in prevendita e quindi gli organizzatori: sapevano quanta gente sarebbe arrivata. Se i clienti non fossero entrati perché erano snervati dalla fila, i gestori avrebbero comunque incassato il relativo corrispettivo perché era già stato pagato”.

“Hanno pagato per il concerto di cantanti che non hanno visto”

“Inoltre – continua la segnalazione lanciata anche sui social – le ragazze avevano pagato per vedere dei cantanti e non ci sono riuscite perché hanno dovuto aspettare più di un’ora e mezzo fuori sotto alla pioggia. Gli organizzatori non hanno avuto un minimo di responsabilità e coscienza. Se i ragazzi la prossima settimana sono ammalati, la colpa è di questa attesa assurda sotto la pioggia e al freddo dopo che il biglietto era stato acquistato in pre-vendita e già pagato”.