Concessioni balneari, i rilievi UE scuotono il “modello Bellaria”

La posizione di Legacoop Romagna: “Il modello Bellaria non è stato bocciato”

Legacoop Romagna invita a ristabilire equilibrio e proporzioni: “La Commissione europea ha sollevato dei rilievi, ma non ha bocciato lo strumento”, sottolinea l’associazione, che difende il project financing come meccanismo “per natura competitivo, già previsto dal Codice civile e dagli appalti e ampiamente impiegato in Italia anche per grandi opere “senza contenziosi per mancanza di concorrenza”.

Legacoop rivendica inoltre la solidità del percorso avviato dal Comune: “Il lavoro dell’amministrazione è stato improntato alla massima chiarezza e i proponenti hanno sostenuto ingenti costi economici e professionali» per trasformare le idee in progetti reali”.

Da qui la richiesta diretta al Governo: “Roma intervenga rapidamente per recepire i rilievi comunitari e tutelare l’ingente lavoro avviato, evitando un’ulteriore ondata di incertezza che danneggerebbe l’intera filiera turistica”, comprese le attività legate alle spiagge.