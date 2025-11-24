“La sgambatella”, per dire no alla violenza sulle donne

Il commento di UISP Rimini

Il successo di quest’anno conferma l’importanza e la necessità di eventi come La Sgambatella, capaci di unire sport, salute e impegno sociale: “Ogni anno notiamo una crescita non solo nel numero di chi partecipa, ma soprattutto nella consapevolezza” dichiara Linda Pellizzoli, presidente Uisp Rimini. “Non è solo una corsa, ma il modo di UISP per mettere in campo, letteralmente, i valori di inclusione, rispetto e giustizia sociale”.

“Ogni passo de La Sgambatella è un gesto di consapevolezza e di responsabilità collettiva” le parole del Vice Presidente Uisp Rimini Lino Celli. “Attraverso il linguaggio dello sport e del movimento vogliamo ribadire che la violenza sulle donne non è un problema privato, ma un tema politico che riguarda tutte e tutti. Camminare insieme significa fare rete, sostenersi e costruire una cultura diversa, fondata sul rispetto reciproco”.