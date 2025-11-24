Presepe della Marineria 2025: divieti, chiusure e viabilità a Cesenatico

Presepe della Marineria 2025: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità a Cesenatico
Disposta la chiusura di diverse vie del porto canale il 30 novembre per garantire la sicurezza del grande evento.
A Cesenatico è quasi tutto pronto per la suggestiva cerimonia di accensione del “Presepe della Marineria edizione 2025”. L’evento, che attira ogni anno una considerevole affluenza di pubblico lungo il porto canale e attorno allo specchio d’acqua del museo galleggiante, impone l’adozione di rigorose misure di sicurezza.
Per consentire l’installazione delle scenografie, lo svolgimento delle prove e l’evento stesso in condizioni di sicurezza per l’incolumità pubblica, il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede temporanee modifiche alla viabilità e divieti di sosta e transito.
Divieti di sosta e transito: domenica 30 novembre
Le principali limitazioni al traffico veicolare in occasione dell’inaugurazione del Presepe saranno in vigore per tutta la giornata di domenica 30 novembre 2025 nelle aree adiacenti al Porto Canale.
Divieto di sosta con rimozione (dalle 13:00 alle 20:00):
Via Mazzini e Via Saffi: nel tratto compreso tra Via Squero e V.lo Cappuccini.
Via Cecchini: nel tratto compreso fra Via Negrelli e Via G. Bruno.
Divieto di transito (dalle 14:30 alle 20:00):
Via Mazzini e Via Saffi: nel tratto compreso tra Via Squero e V.lo Cappuccini.
Via Cecchini: nel tratto compreso fra Via Negrelli e Via G. Bruno.
I divieti non si applicano ai veicoli di Polizia, soccorso, emergenza e a quelli autorizzati con pass. Sulle Vie Cecchini e Saffi sarà riservata la sosta ai veicoli al servizio dei disabili.
Modifiche alla circolazione stradale
Per gestire i flussi di traffico deviato, sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:
Doppio senso di circolazione: sarà temporaneamente istituito in Via Mazzini nel tratto compreso fra Via Squero e Via Magrini.
Obbligo di precedenza: i veicoli che percorrono Via Mazzini e si immettono in Via Magrini, o che proseguono in direzione Ravenna, avranno l’obbligo di dare la precedenza.
Divieti per pedoni e ciclisti (area spettacolo)
L’area di Via Armellini, cuore dello spettacolo, sarà interdetta a pedoni e velocipedi in specifici orari per ragioni di sicurezza legate all’allestimento e al limite di capienza.
Prove (divieto di accesso):
Sabato 29 novembre 2025: dalle 10:00 alle 20:00.
Domenica 30 novembre 2025: dalle 09:00 alle 13:00.
Evento (divieto di accesso):
Domenica 30 novembre 2025: a partire dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione (ore 19:00 circa) o al raggiungimento del numero massimo di persone consentito dalla Commissione di Vigilanza.
Segnaletica e sanzioni
L’installazione della segnaletica per rendere note le chiusure e le deviazioni è affidata a “Cesenatico Servizi srl.”. Gli organizzatori si occuperanno della chiusura e della riapertura delle strade interessate.