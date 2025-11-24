Presepe della Marineria 2025: divieti, chiusure e viabilità a Cesenatico

Modifiche alla circolazione stradale

Per gestire i flussi di traffico deviato, sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

Doppio senso di circolazione: sarà temporaneamente istituito in Via Mazzini nel tratto compreso fra Via Squero e Via Magrini.

Obbligo di precedenza: i veicoli che percorrono Via Mazzini e si immettono in Via Magrini, o che proseguono in direzione Ravenna, avranno l’obbligo di dare la precedenza.

Divieti per pedoni e ciclisti (area spettacolo)

L’area di Via Armellini, cuore dello spettacolo, sarà interdetta a pedoni e velocipedi in specifici orari per ragioni di sicurezza legate all’allestimento e al limite di capienza.

Prove (divieto di accesso):

Sabato 29 novembre 2025: dalle 10:00 alle 20:00.

Domenica 30 novembre 2025: dalle 09:00 alle 13:00.

Evento (divieto di accesso):

Domenica 30 novembre 2025: a partire dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione (ore 19:00 circa) o al raggiungimento del numero massimo di persone consentito dalla Commissione di Vigilanza.

Segnaletica e sanzioni

L’installazione della segnaletica per rendere note le chiusure e le deviazioni è affidata a “Cesenatico Servizi srl.”. Gli organizzatori si occuperanno della chiusura e della riapertura delle strade interessate.