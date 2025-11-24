AAA Tomba all’asta nel cimitero di Cesenatico

Il Comune mette in gara una concessione novantennale per una tomba. Scadenza offerte: 15 gennaio 2026.

Il Comune di Cesenatico ha indetto un’asta pubblica per l’assegnazione di una tomba rialzata di notevoli dimensioni situata nella parte centrale del Cimitero . Si tratta di una concessione di 90 anni (rinnovabile) che verrà assegnata al migliore offerente.

Caratteristiche della tomba in gara

La struttura in oggetto è stata autorizzata nel 1982 e si estende su un’area in concessione di 22,50 mq (4,00 x 3,50 metri), interamente rivestita con lastre di marmo.

Le sue peculiarità costruttive la distinguono:

Capienza: 7 nicchie fuori terra sovrapposte.

Disposizione: 2 nicchie sul lato sinistro, 2 sul destro e 3 nella parte centrale, la cui struttura risulta più alta.

È importante sottolineare che il bando concede al futuro aggiudicatario la facoltà di demolire e ricostruire il manufatto, purché nel pieno rispetto del Piano Cimiteriale Comunale e del Regolamento di Polizia Mortuaria.