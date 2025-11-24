AAA Tomba all’asta nel cimitero di Cesenatico

Il Comune mette in gara una concessione novantennale per una tomba. Scadenza offerte: 15 gennaio 2026.
Il Comune di Cesenatico ha indetto un’asta pubblica per l’assegnazione di una tomba rialzata di notevoli dimensioni situata nella parte centrale del Cimitero . Si tratta di una concessione di 90 anni (rinnovabile) che verrà assegnata al migliore offerente.
Caratteristiche della tomba in gara
La struttura in oggetto è stata autorizzata nel 1982 e si estende su un’area in concessione di 22,50 mq (4,00 x 3,50 metri), interamente rivestita con lastre di marmo.
Le sue peculiarità costruttive la distinguono:
Capienza: 7 nicchie fuori terra sovrapposte.
Disposizione: 2 nicchie sul lato sinistro, 2 sul destro e 3 nella parte centrale, la cui struttura risulta più alta.
È importante sottolineare che il bando concede al futuro aggiudicatario la facoltà di demolire e ricostruire il manufatto, purché nel pieno rispetto del Piano Cimiteriale Comunale e del Regolamento di Polizia Mortuaria.
Dettagli dell’asta e prezzo base
Il prezzo fissato a base d’asta per la concessione novantennale è di 38.969 euro. Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento, con miglioramenti che dovranno essere pari o multipli di € 50.
Per partecipare è obbligatorio versare un deposito cauzionale:
Importo: € 3.897,00 (pari al 10% del prezzo base).
Modalità: Versamento presso la Tesoreria Comunale – Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (IBAN: IT14L0623024002000030491968).
Il vincitore dell’asta dovrà inoltre farsi carico delle spese contrattuali (imposta di registrazione, marche da bollo e diritti di segreteria), il cui importo approssimativo può essere richiesto all’Ufficio Segreteria Generale.
Scadenze e Modalità di Partecipazione
Gli interessati dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 15 gennaio 2026.
Come presentare l’offerta:
Consegna a mano: all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Moretti n.4.
Contenuto della busta: l’offerta in bollo (firmata in calce e formulata sul modello allegato al bando) e la ricevuta di versamento del deposito cauzionale.
Busta esterna: deve riportare il nome del mittente e la dicitura “gara per l’assegnazione della tomba n.624”.
L’apertura delle buste si terrà pochi giorni dopo, precisamente martedì 20 gennaio 2026, alle ore 9:00, presso la sala consiliare del Comune.
Per richiedere il modello di offerta o ricevere chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Cimiteriale ai numeri 0547/79220-79251 o via email all’indirizzo cimiteri@comune.cesenatico.fc.it.
Importante per i Concorrenti
Si ricorda che l’inosservanza di una sola delle indicazioni del bando o il mancato versamento della cauzione comporteranno l’immediata esclusione dalla gara.
Il deposito cauzionale sarà trattenuto solo al migliore offerente, mentre verrà immediatamente restituito a tutti gli altri concorrenti. In caso di offerte pari, i partecipanti saranno invitati a rilanciare.
Una volta aggiudicata, il vincitore riceverà la comunicazione ufficiale e un termine per saldare il corrispettivo e le spese. La mancata osservanza di tale termine comporterà l’incameramento della cauzione da parte del Comune e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.