Violenza donne: 291 “codici rossi” e 22 arresti contro la violenza di genere

Le “Stanze Rosa”: luoghi sicuri per l’ascolto protetto

Un pilastro strategico dell’Arma è l’istituzione delle Stanze dedicate all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza, note come “Stanze Rosa” o “Stanze Tutte per Sé”.

Stanze presenti in provincia di Forlì-Cesena

Nella provincia di Forlì-Cesena, sono attive 2 Stanze Rosa, utilizzate per decine di casi:

Compagnia Carabinieri di Meldola: Inaugurata a giugno 2021 in collaborazione con Soroptimist International d’Italia Club di Forlì.

Compagnia Carabinieri di Cesenatico: Inaugurata il 25 novembre 2024 con il sostegno dell’Amministrazione Comunale locale.

Questi spazi sono appositamente progettati per garantire rispetto, accoglienza e assoluta riservatezza, permettendo alle vittime di denunciare in un ambiente protetto e lontano da contesti intimidatori.

Personale specializzato

L’accoglienza è garantita da personale specializzato dei Carabinieri, appositamente formato (due marescialli del Nucleo Investigativo del capoluogo e altre cinque tra marescialli e brigadieri nelle Compagnie della provincia), che accompagna le vittime nel percorso di tutela e protezione.