Violenza sulle donne. Raddoppiano gli accessi al Centro Donna di Cesenatico

I dati

“Gli ingressi al Centro Donna – con i dati aggiornati al 31.10.25 – sono stati 87. Sono in numero superiore allo scorso anno, 40, tuttavia occorre precisare che questo dipende anche dalla molteplicità dei servizi che offre il Centro Donna. I contatti, infatti, che si sono rivolti nella sede di Cesenatico lo hanno fatto anche per chiedere supporto in merito a varie problematiche legate alla violenza di genere, per partecipare al corso di auto difesa…aumenta certamente l’emersione quindi anche la fiducia nel sapere che ci sono mezzi per poter chiedere, di fatto, aiuto.” – comincia così la chiacchierata con l’assessora.

“Di questi 87 accessi, 20 hanno attivato il percorso legale e psicologico che in termini numerici, viaggiano di pari passo: tanti consulti l’uno tanto l’altro. Delle segnalazioni ricevute, nessuna ha attivato il codice rosso. Il dato, invece, della così giovane età per alcune di queste donne, ci fa riflettere sulla necessità di intervenire sin dalle scuole. E’importante trasmettere il messaggio per il quale, non ci fossero risposte a casa, le si possono cercare altrove. Stiamo quindi aumentando la nostra presenza nelle scuole con progetti gestiti dal Centro Donna” – prosegue Fantozzi.

“Il 90% delle donne che si rivolge al Centro Donna è italiana, tuttavia non residente a Cesenatico. Questo perchè spesso si tende a cercare aiuto in territori limitrofi dove si hanno amicizie, conoscenze, ma non ci si abita direttamente. La fascia d’età va dai 26 ai 50 anni. Notiamo che lo scorso anno l’età era più spostata verso i sessanta, oltre alla presenza di una donna over 70.” – spiega la vicesindaca di Cesenatico.