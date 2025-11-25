Media Arfelli diventa Blue School Europea: educazione all’oceano e sostenibilità

L’Istituto Arfelli entra nella Rete Europea “Blue Schools”: una nuova rotta per l’educazione ambientale

L’Istituto Arfelli entra ufficialmente a far parte della prestigiosa rete europea delle “Blue Schools”. Questo riconoscimento non è solo un premio alla cura costante con cui la scuola coltiva l’educazione ambientale, ma segna l’inizio di una nuova sfida: porre l’ascolto profondo dell’ecosistema marino al centro dell’apprendimento.

Un traguardo e un nuovo punto di partenza

L’ingresso nella rete non è un semplice attestato, ma un punto di partenza verso sfide più ampie e internazionali. La scuola inaugura una nuova rotta educativa, invitando studenti e docenti a navigare verso una consapevolezza ecologica necessaria e urgente.

Diventare una Blue School significa trasformare il mare da semplice argomento di studio a orizzonte condiviso. È un patto che coinvolge:

studenti e docenti;

famiglie;

il territorio e la cittadinanza locale.