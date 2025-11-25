L’azione epica del Volley Cesenatico diventa virale

Un’azione destinata a rimanere impressa nella memoria degli appassionati di pallavolo: è quanto accaduto durante la sfida tra Volley Cesenatico e Giovanili Pallavolo Bologna, quando una giocata funambolica ha lasciato tutti a bocca aperta ed è diventata, in poche ore, un vero e proprio video virale sui social.
La scena, ripresa da bordo campo, racconta un momento di puro spettacolo: recuperi impossibili, salvataggi al limite, sincronizzazione perfetta e un colpo finale che ha fatto esplodere il pubblico.