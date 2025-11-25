Capodanno è sul porto canale: gli eventi

Cesenatico si prepara a salutare il 2025 con un evento speciale nel cuore della città: il Capodanno sul Porto Canale! Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 22.30, Piazza Ciceruacchio diventerà il palcoscenico di una notte indimenticabile, tra musica live, spettacolo e atmosfera unica.
Protagonisti della serata saranno:
- i Moka Club, che porteranno a Cesenatico l’ultima tappa del Tour del Trentennale. Con il loro inconfondibile stile fatto di energia, costumi colorati e un repertorio che mescola pop, dance e rock, promettono un viaggio musicale carico di emozioni e puro divertimento, come da tradizione del gruppo;
- a seguire, la festa continuerà con il DJ set di Radio Studio Delta, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con ritmo e allegria, trasformando la piazza in una grande pista da ballo a cielo aperto.
Il Capodanno a Cesenatico è anche un’occasione perfetta per scoprire le bellezze della città, a partire dal suggestivo Presepe della Marineria: un’installazione unica al mondo, realizzata sulle antiche barche del Museo della Marineria, che regala un’atmosfera magica lungo le sponde del porto leonardesco.
In piazza sarà distribuito vin brulè, cioccolata calda e spumante al bicchiere per un brindisi tutti insieme!