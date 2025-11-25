Cesenatico, chiude dopo quasi 100 anni l’azienda Savini Marmi

Con l’avvicinarsi della data di chiusura, cresce anche la nostalgia. “Quest’aria la respiro da quando ero bambina. Lavoro qui da 44 anni, ogni giorno. So già che mi mancherà tutto ciò che mi circonda. Ho iniziato con mio padre e ho portato avanti l’azienda con mio marito Luciano. Ora che è arrivato il momento della pensione abbiamo deciso di lasciare e di fare i nonni, godendoci i nipoti”.