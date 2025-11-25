Chiesa di S. Giacomo, appuntamento con i pilastri della fede

Mercoledì 26 novembre 2025 alle h 21 a Cesenatico presso la Chiesa di S. Giacomo appuntamento culturale a tema “il Concilio di Nicea : i pilastri della fede”.
A 1700 anni dal grande Concilio voluto dall’imperatore Costantino, il *prof. Leonardo Lugaresi* , curatore nel 2025 della mostra per il Meeting dell’amicizia tra i popoli di Rimini, ne ripercorre le tappe principali e gli effetti sulla storia.
Nei prossimi giorni, Papa Leone XIV dal 27 al 30 novembre compirà un viaggio apostolico in Turchia in occasione dell’anniversario del Concilio di Nicea e ha scritto una lette
L’incontro, promosso dalla Parrocchia di S. Giacomo, dai centri culturali Il Gabbiano, il Trabaccolo di Cervia e il Tralcio è aperto a tutti.