 Skip to main content
NotizieEventi e Cultura

Chiesa di S. Giacomo, appuntamento con i pilastri della fede

Giulia Zannetti25 Novembre 2025
Concilio di Nicea

Mercoledì 26 novembre 2025 alle h 21 a Cesenatico presso la Chiesa di S. Giacomo appuntamento culturale a tema “il Concilio di Nicea : i pilastri della fede”.

A 1700 anni dal grande Concilio voluto dall’imperatore Costantino,  il *prof. Leonardo Lugaresi* , curatore nel 2025 della mostra per il Meeting dell’amicizia tra i popoli di Rimini, ne ripercorre le tappe principali e gli effetti sulla storia.

Concilio di Nicea
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Nei prossimi giorni, Papa Leone XIV dal 27 al 30 novembre compirà un viaggio apostolico in Turchia in occasione dell’anniversario del Concilio di Nicea e ha scritto una lette

L’incontro, promosso dalla Parrocchia di S. Giacomo, dai centri culturali Il Gabbiano, il Trabaccolo di Cervia e il Tralcio è aperto a tutti.

Tags:

Leave a Reply

Share