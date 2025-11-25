Christmas Ice Cesenatico: il 29 novembre si accende la magia

Un pomeriggio di festa tra luci, pattinaggio e sapori d’inverno
Sabato 29 novembre, Cesenatico dà ufficialmente il via alle atmosfere natalizie con Christmas Ice Cesenatico, l’atteso evento che inaugura la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Largo San Giacomo. Un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, bambini e visitatori desiderosi di lasciarsi avvolgere dal calore delle luci e dall’energia del Natale sul porto canale.
Spettacolo sul ghiaccio alle 17: luci, coreografie e magia
Alle ore 17 la pista si accende con uno spettacolo coreografico sul ghiaccio: musiche natalizie, giochi di luce e movimenti eleganti trasformano Largo San Giacomo in un vero e proprio teatro a cielo aperto, perfetto per immergersi subito nello spirito delle feste.
Buffet e delizie della Dolce Baita: crepes, waffle e vin brulè
Durante l’evento i visitatori saranno accolti da un buffet, mentre la Dolce Baita aprirà le sue finestrelle con le specialità più amate dell’inverno:
-
crepes calde,
-
waffle appena sfornati,
-
il profumo avvolgente del vin brulè.
Pista di pattinaggio aperta al pubblico
Al termine dello spettacolo, la pista di pattinaggio di Cesenatico sarà subito aperta al pubblico. Sarà il momento perfetto per muovere i primi passi sul ghiaccio, divertirsi con gli amici, scattare foto ricordo e vivere quella sensazione unica che solo l’inizio del Natale sa regalare.