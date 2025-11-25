 Skip to main content
NotizieEventi e Cultura

Christmas Ice Cesenatico: il 29 novembre si accende la magia

Anna Budini25 Novembre 2025
pista ghiaccio christmas ice cesenatico

Un pomeriggio di festa tra luci, pattinaggio e sapori d’inverno

Sabato 29 novembre, Cesenatico dà ufficialmente il via alle atmosfere natalizie con Christmas Ice Cesenatico, l’atteso evento che inaugura la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Largo San Giacomo. Un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, bambini e visitatori desiderosi di lasciarsi avvolgere dal calore delle luci e dall’energia del Natale sul porto canale.

Spettacolo sul ghiaccio alle 17: luci, coreografie e magia

Alle ore 17 la pista si accende con uno spettacolo coreografico sul ghiaccio: musiche natalizie, giochi di luce e movimenti eleganti trasformano Largo San Giacomo in un vero e proprio teatro a cielo aperto, perfetto per immergersi subito nello spirito delle feste.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
natale

Buffet e delizie della Dolce Baita: crepes, waffle e vin brulè

Durante l’evento i visitatori saranno accolti da un buffet, mentre la Dolce Baita aprirà le sue finestrelle con le specialità più amate dell’inverno:

  • crepes calde,

  • waffle appena sfornati,

  • il profumo avvolgente del vin brulè.

Pista di pattinaggio aperta al pubblico

Al termine dello spettacolo, la pista di pattinaggio di Cesenatico sarà subito aperta al pubblico. Sarà il momento perfetto per muovere i primi passi sul ghiaccio, divertirsi con gli amici, scattare foto ricordo e vivere quella sensazione unica che solo l’inizio del Natale sa regalare.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share