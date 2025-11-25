Christmas Ice Cesenatico: il 29 novembre si accende la magia

Buffet e delizie della Dolce Baita: crepes, waffle e vin brulè

Durante l’evento i visitatori saranno accolti da un buffet, mentre la Dolce Baita aprirà le sue finestrelle con le specialità più amate dell’inverno:

crepes calde ,

waffle appena sfornati ,

il profumo avvolgente del vin brulè.

Pista di pattinaggio aperta al pubblico

Al termine dello spettacolo, la pista di pattinaggio di Cesenatico sarà subito aperta al pubblico. Sarà il momento perfetto per muovere i primi passi sul ghiaccio, divertirsi con gli amici, scattare foto ricordo e vivere quella sensazione unica che solo l’inizio del Natale sa regalare.