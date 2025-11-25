L’ira dei fioristi del cimitero: “Rifiuti da 25 giorni, il lascito dei camper”

“Durante il ponte dei defunti il parcheggio è stato occupato dai turisti, impedendo la sosta ai cittadini. A quasi un mese di distanza, nell’area sono ancora presenti rifiuti”

Un “lascito” indecoroso che dura da quasi un mese. È questa la denuncia che arriva direttamente dai fioristi del cimitero urbano di Cesenatico, esasperati da una situazione di degrado che persiste indisturbata dai primi giorni di novembre.

Al centro della polemica c’è l’utilizzo del parcheggio del cimitero durante la recente Festa del Pesce. Secondo la segnalazione, nelle giornate dell’1 e 2 novembre l’area di sosta è stata sfruttata da decine e decine di camper.

“I camper occupano il parcheggio durante le giornate dell’evento – spiegano i fioristi – impedendo di fatto la sosta ai cittadini di Cesenatico che si recano a visitare i propri cari”. Una sovrapposizione che ha generato malcontento tra i residenti, costretti a cercare parcheggio altrove in giorni di grande affluenza.