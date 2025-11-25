Il coro Terra Promessa a Roma per il Giubileo delle Corali

Il coro Terra Promessa di Cesenatico ha partecipato al Giubileo delle Corali a Roma sabato 22 e domenica 23 novembre, vivendo due giornate intense di musica, fede e condivisione. La formazione, come riportato da Corriere Cesenate, della parrocchia di San Giacomo si è esibita in concerto nella parrocchia romana di Santa Maria della Fiducia, accolto calorosamente dalla comunità locale.

Due giorni a Roma tra Missa De Angelis e concerto

Il viaggio del coro Terra Promessa di Cesenatico a Roma è iniziato sabato 22 novembre con la celebrazione della festa di Santa Cecilia. Ospiti della parrocchia di Santa Maria della Fiducia, guidata da don John Harry Bermeo Sanchez e don Michael Junsoo Byeon, i coristi – diretti da Marco Balestri – hanno eseguito la Missa De Angelis durante la Messa delle 18.30.

A seguire, il coro ha tenuto un concerto con un programma composto da 13 brani, tra cui l’”Ave Maria” di L. Da Victoria, “Bless me” (gospel), “Angele Dei” di Enzo Morricone, oltre a pagine di G.P. da Palestrina e Händel.

Il gruppo, accompagnato dal parroco don Gian Piero Casadei e da alcuni amici provenienti da Forlì e Cesena, è stato uno dei 179 cori presenti al Giubileo delle Corali.