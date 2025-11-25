D.P. Run, raccolti 3000 euro

La donazione
La D:P: Run – Destinazione Parità dallo scorso agosto ha permesso di raccogliere 3000 euro – superata la quota di 2000 euro dell’edizione 2024 – da donare in parti uguali al Centro Donna di Cesena, allo Sportello Alba di Savignano e all’associazione Crisalide di Ravenna con il supporto di Riviera Banca. Questa mattina è avvenuta la consegna dell’assegno alla presenza di Luca Monti – referente di zona di Riviera Banca, Lorena Fantozzi – vicesindaca del Comune di Cesenatico -, Stefano Pignotti del Team Cesenatico e dei referenti delle associazioni.
Destinazione Parità: che cos’è
LA D.P. Run – Destinazione Parità – è una “corsetta” all’alba per le vie di Cesenatico che unisce sportivi, appassionati e camminatori con lo scopo di sostenere progetti che lavorano in favore della parità di genere. Quella dello scorso anno è stata la terza edizione con il sostegno di: Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Rivierabanca, Adac e la Cooperativa Stabilimenti Balneari.
Quando tutte queste realtà scendono in campo è un bel segnale, ancora di più se si uniscono per la parità di genere. Abbiamo superato la raccolta fondi dello scorso anno e raggiunto una cifra importante che vogliamo battere nel 2025», le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi.