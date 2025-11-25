D.P. Run, raccolti 3000 euro

Destinazione Parità: che cos’è

LA D.P. Run – Destinazione Parità – è una “corsetta” all’alba per le vie di Cesenatico che unisce sportivi, appassionati e camminatori con lo scopo di sostenere progetti che lavorano in favore della parità di genere. Quella dello scorso anno è stata la terza edizione con il sostegno di: Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Rivierabanca, Adac e la Cooperativa Stabilimenti Balneari.

Quando tutte queste realtà scendono in campo è un bel segnale, ancora di più se si uniscono per la parità di genere. Abbiamo superato la raccolta fondi dello scorso anno e raggiunto una cifra importante che vogliamo battere nel 2025», le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi.