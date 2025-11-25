Piadina Romagnola IGP, vola all’aeroporto internazionale di Fiumicino

Dopo essere stata nello spazio con Samantha Cristoforetti più di dieci anni fa, la Piadina Romagnola IGP non poteva che essere presente in un aeroporto internazionale. Lo fa per due giorni (lunedì 24 e martedì 25 novembre) nella lounge ITA Airways all’Aeroporto di Fiumicino a Roma nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio nelle eccellenze – Un assaggio di Italia“, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, a supporto della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Un viaggio promosso da ITA Airways in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Oltre 40 i Consorzi di Tutela coinvolti, che si alternano nelle lounge di ITA Airways di Roma Fiumicino e Milano Linate nei mesi di novembre e dicembre.