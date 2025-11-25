Polizia Locale, nuovi mezzi. Investiti 120 mila euro

Sono in arrivo nuovi mezzi per la Polizia Locale di Cesenatico, dotazioni molto preziose grazie a un investimento di € 120.000 contenuti nella variazione di bilancio che andrà in approvazione durante il consiglio comunale di giovedì 27 novembre.
Le risorse serviranno a comprare un’unità mobile a servizio della divisione antinfortunistica che servirà anche come presidio durante i mesi estivi per pattugliare le zone più frequentate della città e nei mesi lontani dalla stagione potrà rafforzare la presenza e avvicinare la Polizia Locale alle zone più periferiche.
Si tratta di un furgone con all’interno computer e strumentazione utile alla gestione dell’utenza. Inoltre, le risorse in arrivo saranno utilizzate anche per l’acquisto di un veicolo di pronto intervento, con all’interno una cellula per il trasporto di persone fermate, omologata secondo le norme ministeriali.