Start Romagna e Soroptimist Club: no alla violenza sulle donne

Il bus “manifesto”

Per quattro giorni, in quattro città della Romagna, il bus Start, appositamente allestito, sarà collocato in punti centrali come spazio aperto di incontro, dialogo e informazione.

Ben visibile nel contesto urbano, il veicolo porterà tra le persone un messaggio di attenzione e un richiamo alla necessità di un impegno costante nel contrasto alla violenza sulle donne, mostrando i contenuti delle campagne di sensibilizzazione dei Soroptimist Club e dell’azienda di trasporto pubblico locale.

A bordo del bus si terranno infatti brevi momenti di confronto dedicati alle campagne “Non lasciamo spazio alla violenza” di Start Romagna e “Orange the World – Read the Signs” promossa da Soroptimist International, con interventi di rappresentanti istituzionali, autorità locali e studenti delle scuole del territorio.

L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per presentare alla cittadinanza il sedile rosso, ora installato in modo permanente sui mezzi come segno di consapevolezza e di presa di posizione pubblica contro un fenomeno purtroppo ancora attuale.

Il viaggio del bus “manifesto” prenderà il via da Rimini, in Piazza Tre Martiri, venerdì 28 novembre e proseguirà poi a Forlì, in Piazza Saffi, martedì 2 dicembre. Il giorno seguente (mercoledì 3 dicembre) sarà la volta di Ravenna, in Piazza Einaudi, e, per finire, giovedì 4 dicembre, appuntamento all’autostazione di Cesena. In tutte le città il bus sarà presente dalle 10.00 alle 14.00, e la cittadinanza è invitata a partecipare.