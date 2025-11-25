 Skip to main content
Vela, Kenje Werpers campione italiano Under 21

Alessandro Mazza25 Novembre 2025
Kenje Werpers, 20 anni, originario di Cesena, ha conquistato il titolo di Campione Italiano Under 21 nella classe Ilca 7 al Campionato Italiano Classi Olimpiche (Cico), disputato a Palermo dal 30 ottobre al 2 novembre.

Werpers, oggi atleta del Club Vela Portocivitanova, ha chiuso la competizione con un ottimo 4° posto assoluto, in una regata di altissimo livello e circondato da olimpionici che ammira e ai quali aspira, confermandosi tra i giovani più promettenti della vela italiana.

«Un ottimo fine stagione, che finora non aveva rispecchiato l’impegno che ho messo e che continuerò a mettere» commenta il velista.

