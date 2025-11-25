Vela, Kenje Werpers campione italiano Under 21

Kenje Werpers, 20 anni, originario di Cesena, ha conquistato il titolo di Campione Italiano Under 21 nella classe Ilca 7 al Campionato Italiano Classi Olimpiche (Cico), disputato a Palermo dal 30 ottobre al 2 novembre.

Werpers, oggi atleta del Club Vela Portocivitanova, ha chiuso la competizione con un ottimo 4° posto assoluto, in una regata di altissimo livello e circondato da olimpionici che ammira e ai quali aspira, confermandosi tra i giovani più promettenti della vela italiana.

«Un ottimo fine stagione, che finora non aveva rispecchiato l’impegno che ho messo e che continuerò a mettere» commenta il velista.