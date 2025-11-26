70enne rintracciato in Valle del Savio e arrestato. In carcere

L’uomo, condannato per una serie di reati commessi fino al 2014 nel forlivese, è stato condotto in carcere dai Carabinieri.
I Carabinieri della Stazione di Cesena hanno eseguito, nel pomeriggio di ieri, martedì un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 70 anni. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì, pendeva sul capo dell’anziano per una serie di reati commessi in passato.
La condanna e i reati Il 70enne deve espiare una pena residua definitiva di dieci mesi e ventisette giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 250 euro. La condanna si riferisce a un cumulo di reati – tra cui furto, ingiuria, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale – perpetrati nella provincia di Forlì-Cesena in un periodo che arriva fino al dicembre del 2014.
Il rintraccio in Valle del Savio
L’arresto è arrivato al termine di una mirata attività di indagine e accertamenti volti a localizzare l’uomo. I militari dell’Arma sono riusciti a rintracciarlo in una frazione della Valle del Savio. Una volta fermato e sbrigate le formalità di rito connesse all’esecuzione del provvedimento giudiziario, il 70enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena disposta dall’Autorità Giudiziaria.