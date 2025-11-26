Allerta meteo: porte vinciane chiuse a Cesenatico

Nuova allerta meteo gialla
La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo che interesserà Cesenatico e zone limitrofe. L’allerta è in vigore per diverse criticità:
-
criticità idraulica: rischio potenziale legato al deflusso delle acque.
-
vento forte: condizioni ventose intense.
-
stato del mare: mareggiate o condizioni avverse.
Il periodo di validità dell’allerta parte dalla mezzanotte di giovedì 27 novembre e si estenderà fino alla mezzanotte di venerdì 28 novembre.
L’ordinanza del sindaco
In risposta al bollettino di allerta, il sindaco di Cesenatico ha firmato un’ordinanza di chiusura delle porte vinciane dalle ore 20 di mercoledì 26 novembre fino alle ore 19 di venerdì 28 novembre.