Allerta meteo: porte vinciane chiuse a Cesenatico

Anna Budini26 Novembre 2025
Nuova allerta meteo gialla

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo che interesserà Cesenatico e zone limitrofe. L’allerta è in vigore per diverse criticità:

  • criticità idraulica: rischio potenziale legato al deflusso delle acque.

  • vento forte: condizioni ventose intense.

  • stato del mare: mareggiate o condizioni avverse.

Il periodo di validità dell’allerta parte dalla mezzanotte di giovedì 27 novembre e si estenderà fino alla mezzanotte di venerdì 28 novembre.

L’ordinanza del sindaco

In risposta al bollettino di allerta, il sindaco di Cesenatico ha firmato un’ordinanza di chiusura delle porte vinciane dalle ore 20 di mercoledì 26 novembre fino alle ore 19 di venerdì 28 novembre.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

