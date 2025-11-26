Allerta meteo: porte vinciane chiuse a Cesenatico

Nuova allerta meteo gialla

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo che interesserà Cesenatico e zone limitrofe. L’allerta è in vigore per diverse criticità:

criticità idraulica: rischio potenziale legato al deflusso delle acque.

vento forte: condizioni ventose intense.

stato del mare: mareggiate o condizioni avverse.

Il periodo di validità dell’allerta parte dalla mezzanotte di giovedì 27 novembre e si estenderà fino alla mezzanotte di venerdì 28 novembre.