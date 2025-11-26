“Ho rischiato il frontale”: l’assurda situazione all’interno dell’ospedale

Soccorsi ostacolati ogni giorno

Quello di stamattina all’ospedale non è un caso isolato, ma l’ultimo tassello di un disagio che si trascina da anni e che aumenta puntualmente durante la stagione estiva. In un’area dedicata alla cura e all’emergenza, le norme più basilari del Codice della Strada sembrano essere sospese.

La questione va ben oltre la semplice infrazione: l’uscita delle ambulanze viene spesso impedita da auto, scooter e persino biciclette che procedono contromano. Un comportamento irresponsabile che rallenta i mezzi di soccorso in momenti in cui ogni secondo può essere vitale.

I due punti critici: la curva cieca e l’accesso al CAU

L’analisi della viabilità interna evidenzia due casi tipici dove l’indisciplina crea i pericoli maggiori:

L’uscita dal Cau: chi esce a piedi dal Centro di Assistenza e Urgenza e recupera l’auto nelle vicinanze, spesso si dirige impropriamente verso la piscina (dove l’uscita è vietata). Facendo ciò, i veicoli aggirano la torretta Enel, affrontando una curva cieca pericolosissima ad alto rischio di collisione.

L’ingresso da via Abba: chi entra nel perimetro ospedaliero da via Abba, invece di seguire i percorsi corretti, tira dritto verso il Cau procedendo contromano. In questo modo si ostruisce la via di fuga principale utilizzata dalle ambulanze per le emergenze.