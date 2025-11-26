Ragazzo bloccato all’ingresso della discoteca: “Gli stranieri non entrano”

A Cesenatico sta facendo molto discutere il caso di un giovane italiano di origine etiope che sarebbe stato respinto all’ingresso di una nota discoteca con la frase: “Qui gli stranieri non entrano”. L’episodio, avvenuto la sera del concerto del cantante LIL CR, è stato segnalato dagli avvocati Diletta Zavatta ed Emanuela Villani, contattate dalla madre del ragazzo dopo l’accaduto.

Secondo la ricostruzione, il giovane aveva acquistato regolarmente il biglietto in prevendita per partecipare all’evento e aveva atteso circa un’ora e mezza in fila, come tutti gli altri presenti. Una volta arrivato davanti al buttafuori della discoteca di Cesenatico, – come riportato dal Corriere Romagna – l’addetto alla sicurezza gli avrebbe impedito l’ingresso senza controllare alcun documento, pronunciando la frase discriminatoria.

Un amico del ragazzo, che ha assistito alla scena, conferma: “Ha aspettato in fila come tutti gli altri. Nessuno gli ha chiesto un documento. Lo hanno bloccato appena lo hanno visto”.