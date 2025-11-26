Cesenatico Bellavita: l’assemblea annuale è al Castello di Ribano

Novità editoriale

La grande novità editoriale: “La Bellavita in Romagna“. Tra le iniziative di punta del 2026 che verranno svelate all’Assemblea spicca la nuova pubblicazione del magazine “La Bellavita in Romagna“. Molto più di una brochure, si tratta di un vero e proprio strumento narrativo, – una sorta di guida turistica Baedeker – tradotto in tre lingue, che ogni socio farà trovare in camera ai propri ospiti. Il progetto ha richiesto un impegno economico importante, con un investimento triennale di quasi 40.000 euro tra curatela editoriale, giornalistica e un servizio fotografico dedicato. Il magazine supererà i confini provinciali per raccontare tutta la Romagna: dai borghi storici fino alle eccellenze culinarie, diventando un biglietto da visita prezioso per tutta la clientela e soprattutto per quella internazionale.

Identità e tradizione: confermate le visite guidate. In linea con la filosofia del Consorzio, che punta su un posizionamento distintivo legato alla marineria, durante l’incontro verrà ufficializzata la conferma per il 2026 della collaborazione con il Museo dei pescatori – Centro Studi Calisesi. L’iniziativa prevede:

visite guidate settimanali da maggio a settembre;

gratuità totale per i clienti dei soci del Consorzio;

un percorso emozionale per trasmettere l’amore per il mare e la pesca.

“Queste visite non sono semplici tour, ma un’immersione nella nostra identità marinara”, sottolinea il Presidente Giuseppe Ricci. “È questo legame profondo con le nostre radici che ci distingue nel mondo e ci rende unici rispetto ad altre destinazioni balneari. Ed è proprio su questo che il riconoscimento Unesco rappresenterebbe per Cesenatico una svolta di eccezionale importanza e dal valore universale.”

L’appuntamento del 2 dicembre confermerà dunque la strategia di Cesenatico Bellavita: innovazione negli strumenti e radicamento nella tradizione, per continuare a crescere e valorizzare la destinazione. Un percorso glocal (globale/locale) iniziato nel 2012 che ha sempre avuto una visione globale senza mai perdere i valori locali.