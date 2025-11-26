Circolo Arci Borella, nuovo appuntamento all’insegna della leggerezza

Gatozli

(solletico) è una rassegna di cui l’associazione “Te ad chi sit e fiol?” di Cesena in collaborazione con l’Associazione “Istituto Friedrich Schurr” di Ravenna e “l’Associazione almAmedeo di Cesenatico” hanno sentito forte la necessità di organizzare una serata come sempre leggera e piacevole senza venir meno a quello che sono i propositi delle tre associazioni: divulgare il dialetto e la cultura tradizionale romagnola.

Animerà la serata il gruppo assortito di amici over 40 “artisti per passione”: Gianni Broccoli, Giuliano Biguzzi, Marcello Mercadini, Umberto Carlini, Maurizio Benvenuti e La Lavra ad Furlè.

Ognuno a modo suo, farà sì che questo tempo insieme passi davvero piacevolmente attraverso racconti, zirudelle, chiacchiere un po’ per ridere, un po’ per ricordare, ma anche un po’ per pensare.

Come sempre a coordinare e condurre questa allegra brigata ci sarà Manuela Gori, organizzatrice e coordinatrice degli eventi in nome delle associazioni.