Il film del momento “La vita va così” e il legame con Cesenatico

Immagine tratta dal trailer ufficiale del film

Accanto a lui, sul set, ci sono stelle del calibro di Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Geppi Cucciari. Con loro, appena due giorni fa, Loi ha attraversato il Red Carpet della 20ª Festa del Cinema di Roma e, poco prima, aveva addirittura sfilato alla Milano Fashion Week per lo stilista Antonio Marras. Un balzo incredibile da Terralba alle passerelle più prestigiose d’Italia.

In un’intervista a La Nuova Sardegna, alla domanda su come parenti e amici avessero reagito alla sua nuova carriera da attore, Loi ha risposto così: “Io vivo da solo nella mia campagna. Ho una sorella di 88 anni che è vedova e una nipote che vive a Cesenatico. Sono rimasti tutti a bocca aperta quando gli ho detto che sarei stato il protagonista del film, non ci credevano”.

Ed è proprio qui che entra in scena Cesenatico, che diventa un inaspettato punto di connessione tra questo pastore-attore e la nostra città. Una storia che attraversa l’Italia, dai pascoli sardi alla costa romagnola, unendo destini, famiglie e ora anche un film destinato a far parlare di sé.