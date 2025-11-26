Parcheggio scambiatore di Via Mazzini in arrivo: oltre 400 posti auto

Il nuovo parcheggio
Sarà pronto per l’estate il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo: un’area di oltre 10mila metri realizzata completamente con materiale permeabile, oltre 90 nuove piantumazioni e più di 400 posti. Un servizio per l’utenza del cimitero ma anche per i turisti visto che verrà creato un percorso ciclo pedonale per arrivare sul lungomare di Ponente in pochi minuti. Un nuovo sbocco che permetterà a tutta la riqualificazione del Waterfront di trovare un ulteriore sbocco a servizio di un’area di Cesenatico che sta vedendo nuova luce. L’investimento totale sarà di € 400.000.
Il commento di Gozzoli
«Questo grande parcheggio scambiatore si inserisce nella strategia del nuovo waterfront di Ponente che potrà contare su oltre 400 posti per parcheggiare con una via ciclopedonale perfetta per raggiungere la spiaggia in pochi minuti. Tutto verrà realizzato con materiale permeabile, senza asfalto, con la presenza di verde e grande attenzione alla sostenibilità», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.