Parcheggio scambiatore di Via Mazzini in arrivo: oltre 400 posti auto

Il nuovo parcheggio

Sarà pronto per l’estate il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo: un’area di oltre 10mila metri realizzata completamente con materiale permeabile, oltre 90 nuove piantumazioni e più di 400 posti. Un servizio per l’utenza del cimitero ma anche per i turisti visto che verrà creato un percorso ciclo pedonale per arrivare sul lungomare di Ponente in pochi minuti. Un nuovo sbocco che permetterà a tutta la riqualificazione del Waterfront di trovare un ulteriore sbocco a servizio di un’area di Cesenatico che sta vedendo nuova luce. L’investimento totale sarà di € 400.000.