Regione, contrasto alla povertà: al via il nuovo piano regionale

I commenti degli amministratori

“È essenziale creare le condizioni per aiutare le persone a uscire da condizioni di fragilità ed emarginazione- spiegano il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessora regionale al Contrasto alle povertà, Elena Mazzoni-. Siamo partiti da questa riflessione per il nuovo Piano che raccoglie e integra le esperienze precedenti, aggiungendo risorse e obiettivi specifici per il prossimo triennio. La lotta alla povertà si fa anche con il riconoscimento della dignità, dell’autonomia e dei diritti fondamentali di ogni persona”.

“Confermiamo le azioni per contrastare le diverse forme di marginalità, utilizzando al meglio le risorse finanziarie di ogni livello, comunitario nazionale regionale- prosegue Mazzoni-. Puntiamo sempre più all’integrazione tra servizi pubblici e soggetti del Terzo Settore, oltre alla scelta di assicurare interventi su fronti che spesso rischiano di rimanere sottotraccia, quali il sovraindebitamento e la povertà alimentare”. “Proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne– conclude Mazzoni- i dati ci dicono che la violenza economica è una delle forme più insidiose di discriminazione, perché limita l’autonomia e la libertà delle donne. In Italia il divario retributivo di genere resta significativo. Secondo le rilevazioni ISTAT e il Gender Gap Report 2025, le donne guadagnano in media circa il 13% in meno rispetto agli uomini sulla retribuzione oraria, con differenze che possono superare il 20% nei ruoli dirigenziali. Inoltre, le donne ricoprono solo il 20-22% delle posizioni dirigenziali, confermando la persistenza di barriere nell’accesso ai ruoli apicali”.