A cena con i pompieri: solidarietà e tradizione a Cesenatico

Cesenatico si prepara a trasformare una serata a tavola in un gesto concreto di gratitudine verso i Vigili del Fuoco Volontari. L’Associazione Sostenitori dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico ODV promuove un’iniziativa benefica: “A cena con i Pompieri di Cesenatico”.
L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, alle ore 20, nella sala parrocchiale Santa Maria Goretti di Cesenatico. L’evento mira a sostenere attivamente il Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco Volontari Cesenatico, garantendo l’acquisto di nuove e fondamentali attrezzature.
La partecipazione è a posti limitati, con prenotazione obbligatoria al numero 353 4531841.
I Pasquaroli portano i canti romagnoli
Il cuore della serata batterà non solo attorno alla solidarietà, ma anche all’identità e alla tradizione locale. Protagonisti annunciati saranno infatti “I Pasquaroli – Strambalé ad Ziznatic”, che porteranno sul palco i loro inconfondibili canti romagnoli, dialetto e ironia popolare.
L’acquisto di nuove attrezzature
Il menu di mare completo proposto includerà crostino alle alici marinate, risotto di pesce e fritto misto senza spine, acqua, vino e dolce (con apposito menù bambini a prezzo dedicato).
L’attenzione sarà rivolta in modo chiaro all’obiettivo benefico: il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature per rendere ancora più efficaci e sicuri gli interventi dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico. A questo si aggiungerà una raccolta fondi parallela tramite la distribuzione del primo calendario dedicato ai pompieri.