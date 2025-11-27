A cena con i pompieri: solidarietà e tradizione a Cesenatico

La partecipazione è a posti limitati, con prenotazione obbligatoria al numero 353 4531841.

I Pasquaroli portano i canti romagnoli

Il cuore della serata batterà non solo attorno alla solidarietà, ma anche all’identità e alla tradizione locale. Protagonisti annunciati saranno infatti “I Pasquaroli – Strambalé ad Ziznatic”, che porteranno sul palco i loro inconfondibili canti romagnoli, dialetto e ironia popolare.

L’acquisto di nuove attrezzature

Il menu di mare completo proposto includerà crostino alle alici marinate, risotto di pesce e fritto misto senza spine, acqua, vino e dolce (con apposito menù bambini a prezzo dedicato).

L’attenzione sarà rivolta in modo chiaro all’obiettivo benefico: il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature per rendere ancora più efficaci e sicuri gli interventi dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico. A questo si aggiungerà una raccolta fondi parallela tramite la distribuzione del primo calendario dedicato ai pompieri.