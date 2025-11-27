Consegnato bilancio di previsione 2026-2028, approvazione entro fine anno

La variazione di ottobre

Con la variazione di bilancio approvata in consiglio comunale nel mese di ottobre sono stati stanziati € 1.500.000 per il piano asfalti e € 500.000 per la riqualificazione di viale dei Mille nel tratto compreso tra viale Trento e via Milano. Sono stati inoltre aggiunti € 1.700.000,00 che permetteranno di ampliare il progetto del nuovo Waterfront di Ponente arrivando a completare il lavoro su tutta via Colombo, fino all’intersezione con via Magellano. Sui lavori alla scuola media Arfelli sono arrivate risorse extra per € 400.000. Si tratta di fondi che andranno a estendere ulteriormente la superficie di adeguamento sismico e provvederanno alla completa ritinteggiatura esterna.

Sempre nel mese di ottobre, il Comune di Cesenatico – attraverso la regione Emilia-Romagna – ha ottenuto un finanziamento da € 1.750.000 per la rigenerazione urbana dell’Ex Lavatoio e dell’area verde di Largo San Giacomo. L’investimento complessivo previsto è di € 3.500.000 coperto per la parte mancante da risorse comunali e cambierà completamente il volto a una zona centrale di Cesenatico.