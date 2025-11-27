Bufalini, prima risonanza magnetica con videoproiettore

I ringraziamenti

“La risonanza con il nuovo allestimento è in utilizzo dal 5 novembre e a tutt’oggi sono 91 i pazienti che hanno potuto beneficiare di questa innovazione dando riscontro positivo in termini di miglioramento della qualità percepita e quindi ringrazio i donatori per questa preziosa donazione” – sono le parole del direttore Bisulli.

“Siamo soddisfatti di questo ulteriore traguardo reso possibile dai donatori, che ringrazio, e che si inserisce negli obiettivi aziendali di miglioramento continuo della qualità degli ambienti di cura” – ha dichiarato il direttore del presidio ospedaliero Marisa Bagnoli.

Un traguardo reso possibile grazie ad un lavoro di squadra dei donatori che hanno reso concreto un progetto fortemente voluto dal direttore della Radiologia di Cesena e sostenuto dalla Direzione medica dell’ospedale e che ha visto il lavoro congiunto della Fisica Sanitaria con la dott.ssa Cinzia Fabbri e dell’Ufficio Fundraising dell’AUSL Romagna con le dott.sse Manuela Guido ed Elisabetta Montesi. Un esempio concreto di come la collaborazione tra territorio, associazioni e sanità pubblica possa portare benefici reali al benessere di pazienti e famiglie, soprattutto quando più fragili.