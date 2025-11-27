Nuovo defibrillatore in Piazza Costa a Cesenatico

Consegnato ieri il dispositivo salvavita che sostituisce quello danneggiato. La manutenzione affidata all’associazione “I bambini al primo posto”.

È tornata la sicurezza in uno dei punti nevralgici di Cesenatico. Si è svolta ieri la consegna ufficiale del nuovo defibrillatore (DAE) installato in Piazza Costa, un dispositivo fondamentale per la tutela della salute pubblica e dei turisti.

Una risposta di generosità

La nuova apparecchiatura va a sostituire il precedente defibrillatore, che era stato purtroppo rubato. Il ripristino di questo importante presidio medico è stato reso possibile grazie a una preziosa sinergia e alla generosità di due realtà locali:

Manuel Rambelli, gestore e proprietario della Ruota Panoramica di Piazza Costa;

Il Rotary Club Cesenatico Mare.

Con una donazione congiunta, hanno acquistato il nuovo dispositivo, dimostrando grande attenzione verso la comunità.