Nuovo defibrillatore in Piazza Costa a Cesenatico

Consegnato ieri il dispositivo salvavita che sostituisce quello danneggiato. La manutenzione affidata all’associazione “I bambini al primo posto”.
È tornata la sicurezza in uno dei punti nevralgici di Cesenatico. Si è svolta ieri la consegna ufficiale del nuovo defibrillatore (DAE) installato in Piazza Costa, un dispositivo fondamentale per la tutela della salute pubblica e dei turisti.
Una risposta di generosità
La nuova apparecchiatura va a sostituire il precedente defibrillatore, che era stato purtroppo rubato. Il ripristino di questo importante presidio medico è stato reso possibile grazie a una preziosa sinergia e alla generosità di due realtà locali:
Manuel Rambelli, gestore e proprietario della Ruota Panoramica di Piazza Costa;
Il Rotary Club Cesenatico Mare.
Con una donazione congiunta, hanno acquistato il nuovo dispositivo, dimostrando grande attenzione verso la comunità.
Manutenzione e gestione
Per garantire che il defibrillatore sia sempre funzionante ed efficiente, la manutenzione sarà curata dall’associazione di volontariato “I bambini al primo posto”, che si occuperà di monitorare lo stato dell’apparecchio nel tempo.
I presenti alla cerimonia
Alla consegna ufficiale avvenuta ieri hanno partecipato le istituzioni e i rappresentanti dei donatori. Erano presenti:
Gaia Morara (Assessore del Comune di Cesenatico);
Manuel Rambelli (Proprietario della Ruota Panoramica);
Martija Klodin (Presidente del Rotary Club Cesenatico Mare);
Giovanna Coppo;
Guido Pasolini (Tesoriere del Rotary Club Cesenatico Mare);
Angelo Casali (Presidente dell’Associazione “I bambini al primo posto”).