Maraffaonline.it, tra poco on line la nuova versione

Marafone on line!
L’idea e lo sviluppo del progetto è nata al tempo del covid e con il solo obiettivo di divertirsi e stare insieme agli amici, quando si era obbligati a stare in casa.
Thomas Casali e Alessandra Lumini, marito e moglie e informatici nella vita, hanno lanciato così ad Aprile 2020 il sito “maraffaonline.it”.
“Ci piace giocare a marafone, tipico gioco di carte romagnolo, e la sera o al mare, da sempre ci ritroviamo con gli amici per giocarci. Abbiamo deciso così di portarlo on line allo scoppio della pandemia ed oggi, dal 10 aprile 2020, siamo a 227.859 partite giocate ed ogni giorno ci sono circa 30/40 persone collegate – esordisce così Thomas”.
“E’ un servizio che nasce gratuito, accessibile a tutti, e che abbiamo sempre tenuto in casa, nei nostri server. Accedi, ti registri con un soprannome e inizia il gioco. Siamo arrivati ad un punto per cui questo non è più possibile perchè alle volte non va la linea o altri problemi di natura tecnica. Gli appassionati sono tanti e quindi spesso ci scrivono. Abbiamo deciso così di ampliare e rinnovare la piattaforma…” – prosegue Casali.
Le novità
“Si tratta di un’evoluzione molto importante. Nella nuova versione, infatti, cambierà la grafica. Ci sarà poi la possibilità di fare chiamate, interagire attraverso una chat, visualizzare gli utenti connessi quindi scegliere il compagno di gioco per una nuova partita e, una volta seduti tutti e quattro, iniziare secondo le regole classiche del marafone” – spiega l’informatico.
“Sarà implementato un nuovo contatore che potrà tenere traccia dello storico di tutte le partite: vinte, perse, ranking, e in prospettiva ricevere feedback dagli altri utenti. Il lancio avverrà tra poche ore massimo giorni…!” – conclude Thomas.