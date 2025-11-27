Maraffaonline.it, tra poco on line la nuova versione

Marafone on line!

L’idea e lo sviluppo del progetto è nata al tempo del covid e con il solo obiettivo di divertirsi e stare insieme agli amici, quando si era obbligati a stare in casa.

Thomas Casali e Alessandra Lumini, marito e moglie e informatici nella vita, hanno lanciato così ad Aprile 2020 il sito “maraffaonline.it”.

“Ci piace giocare a marafone, tipico gioco di carte romagnolo, e la sera o al mare, da sempre ci ritroviamo con gli amici per giocarci. Abbiamo deciso così di portarlo on line allo scoppio della pandemia ed oggi, dal 10 aprile 2020, siamo a 227.859 partite giocate ed ogni giorno ci sono circa 30/40 persone collegate – esordisce così Thomas”.

“E’ un servizio che nasce gratuito, accessibile a tutti, e che abbiamo sempre tenuto in casa, nei nostri server. Accedi, ti registri con un soprannome e inizia il gioco. Siamo arrivati ad un punto per cui questo non è più possibile perchè alle volte non va la linea o altri problemi di natura tecnica. Gli appassionati sono tanti e quindi spesso ci scrivono. Abbiamo deciso così di ampliare e rinnovare la piattaforma…” – prosegue Casali.