 Skip to main content
NotizieLiving Podcast

Da Ennio Morricone a “Sa dit?”: play con Valentina Brocculi

Giulia Zannetti27 Novembre 2025
Valentina Brocculi

Pensa, cammina e cucina a ritmo di musica.

“Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei” ha ospitato Valentina Brocculi alla quale abbiamo chiesto quali poster avesse attaccati in camera, da adolescente.

Quasi un thè tra amiche, spensierato e leggero al punto giusto, ma con una musicista che vanta un curriculum che include la prestigiosa esperienza di aver suonato con Ennio Morricone.

La nuova puntata, condotta da Giulia Zannetti e prodotta da livingcesenatico.it, sarà online venerdì 28 novembre. Buon ascolto!

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

Tags:

Leave a Reply

Share