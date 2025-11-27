Approvata misura per ridurre oneri famigliari con bimbi 0-3 anni

La misura della Regione Emilia Romagna
La Giunta Comunale ha approvato una delibera con le linee guida adottate per l’applicazione della misura messa in campo dalla Regione Emilia-Romagna, “Misura per favorire l’accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni”: in base alla ripartizione regionale, per i bambini iscritti ai servizi nidi pubblici e privati convenzionati, sono stati riconosciuti € 96.228,00 che il Comune di Cesenatico erogherà ai gestori pubblici e privati dei servizi educativi 0-3 del territorio comunale.
Come accaduto nelle scorse annualità, a beneficiare del contributo che andrà a ridurre le rette dei nidi potranno essere:
-le famiglie con dichiarazione Isee non superiore a 26.000,00 €.
A beneficiare del contributo nell’anno educativo 2025/2026 saranno 69 bambini.
La delibera di Giunta stabilisce tre fasce di redditto per la modulazione del contributo:
-le famiglie con ISEE compreso tra 0 e € 10.000 sono inserite in Fascia 1;
-le famiglie con ISEE compreso tra € 10.001 e € 18.000 sono inserite in Fascia 2;
– le famiglie con ISEE compreso tra € 18.001 e € 26.000 sono inserite in Fascia 3.
All’interno di questi scaglioni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di operare un ulteriore distinguo per tarare il contributo in modo differente tra i bambini iscritti a servizi a tempo pieno e quelli iscritti a servizi part-time.
Il risparmio delle famiglie
-I bambini inseriti in Fascia 1 che frequentano il tempo pieno sono 13 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1.840,00 nel caso di frequenza al servizio per l’intero anno educativo (10 mesi di frequenza), mentre quelli che frequentano part-time sono 4 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1608,30;
-i bambini inseriti in Fascia 2 che frequentano il tempo pieno sono 24 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1472,60, mentre quelli che frequentano un servizio part-time sono 4 e potranno contare su uno sgravio massimo di € 1286,64;
-i bambini inseriti in Fascia 3 che frequentano il tempo pieno sono 16 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1.104,15, mentre quelli che frequentano il part-time sono 8 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 964,98. In base alle rette delle varie strutture (Piccolo Mare/Arcobaleno con posti comunali, Sezione Primavera Fabbri, Sezione Primavera Schuster, Nido Il Girasole, Spazio Bimbi, P.G.E A Casa di Jenny) i nuclei che beneficeranno del contributo avranno un risparmio che va dal 20% della retta fino anche al 80% del costo totale annuo, un aiuto importante e concreto per venire incontro alle famiglie del territorio.
Il commento degli amministratori
«Questo progetto regionale è arrivato alla quarta edizione e a partire da questo anno educativo può contare sul sostegno del Fondo Sociale Europeo – Programma FSE+ 2021/2027 – Priorità Inclusione Sociale. I fondi permetteranno a 69 famiglie di ottenere una consistente riduzione delle rette per la frequenza nei nidi pubblici o privati convenzionati che, in combinazione con il bonus asilo nido INPS può avere come risultato l’azzeramento delle rette stesse. Migliorare e agevolare l’accesso ai servizi educativi è uno degli obiettivi più importanti per la nostra amministrazione», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.
«Come Amministrazione abbiamo scelto ancora una volta, seguendo le linee guida ed opportunità colte dalla Regione, di dividere il contributo in tre fasce con anche la distinzione tra bambini che frequentano il tempo pieno e bambini che frequentano il part-time. In questo modo cerchiamo di agevolare i nuclei familiari maggiormente in difficoltà, aiutando in modo concreto il territorio», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.