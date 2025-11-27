Approvata misura per ridurre oneri famigliari con bimbi 0-3 anni

Il risparmio delle famiglie

-I bambini inseriti in Fascia 1 che frequentano il tempo pieno sono 13 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1.840,00 nel caso di frequenza al servizio per l’intero anno educativo (10 mesi di frequenza), mentre quelli che frequentano part-time sono 4 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1608,30;

-i bambini inseriti in Fascia 2 che frequentano il tempo pieno sono 24 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1472,60, mentre quelli che frequentano un servizio part-time sono 4 e potranno contare su uno sgravio massimo di € 1286,64;

-i bambini inseriti in Fascia 3 che frequentano il tempo pieno sono 16 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 1.104,15, mentre quelli che frequentano il part-time sono 8 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di € 964,98. In base alle rette delle varie strutture (Piccolo Mare/Arcobaleno con posti comunali, Sezione Primavera Fabbri, Sezione Primavera Schuster, Nido Il Girasole, Spazio Bimbi, P.G.E A Casa di Jenny) i nuclei che beneficeranno del contributo avranno un risparmio che va dal 20% della retta fino anche al 80% del costo totale annuo, un aiuto importante e concreto per venire incontro alle famiglie del territorio.