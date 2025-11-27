“La targa non è a norma, revisione bocciata”: sorpresa da 220 euro

La segnalazione di un cittadino di Cesenatico svela un problema diffuso: una partita di targhe ha perso la riflettenza necessaria per gli autovelox. Il Ministero tace e i costi ricadono sugli automobilisti.

“Freni, fanali e gomme vanno bene, ma non posso passare il collaudo per colpa della targa. Non va bene, va cambiata”. Inizia così il racconto di un cittadino di Cesenatico, rimasto sbigottito davanti al verdetto dell’officina in sede di revisione. L’auto è in perfette condizioni meccaniche, ma non può circolare. Il motivo? La targa si è deteriorata, o meglio, appartiene a una specifica partita di produzione che non rispetta più gli standard attuali.

Il problema: targhe “invisibili” agli autovelox

Secondo quanto emerso dalla segnalazione, il problema riguarda principalmente un lotto di targhe prodotte tra il 2004 e il 2006. Con il passare del tempo, questi supporti hanno perso le caratteristiche di riflettenza necessarie. In termini pratici, la targa non riflette più correttamente la sequenza di numeri e lettere quando viene colpita dal flash di un autovelox o di una telecamera ztl. Di conseguenza, il veicolo non è identificabile dai sistemi elettronici e non può superare la revisione periodica.