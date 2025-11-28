Caso Pantani su Netflix: i misteri di Madonna di Campiglio e della morte

Cristiano Barbarossa è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva di VideoRegione, Salotto Blu, che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99. Nel corso dell’intervista, il regista ha espresso la propria opinione sulla complessa vicenda.

“Il tribunale di Trento ha recentemente riaperto l’indagine sulla vicenda di Marco, la cosa non mi stupisce – ha spiegato Barbarossa – Ci sono ancora dubbi sui fatti che portarono alla sua estromissione dal Giro. È inspiegabile, per la scienza e per le conoscenze mediche, che il livello dell’ematocrito del ciclista fosse regolare la sera precedente al controllo, superiore alla norma la mattina in cui è stato rilevato dalle autorità di corsa, e di nuovo regolare lo stesso pomeriggio, all’ospedale di Imola”.

Concludendo, Barbarossa ha sollevato dubbi anche sulle circostanze della fine del campione a Rimini: “Anche la sua morte, per le modalità in cui è avvenuta, lascia inquietanti dubbi a chi si è posto e si pone domande”.

L'intervista completa a Cristiano Barbarossa su Salotto Blu